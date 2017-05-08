〈北部〉批oBike亂停車 鳳林居民將抵制
〔記者王峻祺／花蓮報導〕「oBike」自行車租賃服務進駐花蓮，短短不到一星期，十三鄉鎮市皆可發現共享單車的蹤跡，就連全台首座榮獲義大利「國際慢城聯盟」認證的「國際慢城」鳳林鎮也相繼「淪陷」，單車大量置於人行道的停車亂象，讓當地居民「忍無可忍」，不排除近日內將發起抵制行動。
花蓮引進「oBike」無樁共享單車評價兩極，多數民眾雖肯定單車的「便利性」，但對於已有單車租賃服務的鄉鎮市，也質疑是否會衝擊原有在地單車出租業者，加上共享單車占用機車格、人行道及隨意丟車等亂象，更痛批已嚴重排擠到居民的使用權。
全台首座「國際慢城」鳳林鎮，有居民發現在火車站前的橘紅色人行磚上，被占據數十輛「oBike」；北從兆豐，南至瑞穗富源、富里羅山等標榜慢活的城市，同樣也相繼出現共享單車，引發當地熱議。
鳳林鎮北林三村社區發展協會總幹事李美玲說，慢城引進「oBike」等問題，不僅因停車亂象影響居民使用權，更質疑政府怎能先「照顧外面的人」，而讓跨國企業衝擊地方單車租賃業者的生計，應該是要想辦法把傳統業者納入新系統，才不會像掠奪似的「搶劫」地方原有單車行程、組織。
她指出，不反對跨國租車公司進駐無單車租賃服務地區，但對於早已打造良好單車友善環境的城鎮，應該做更好的機制規劃，並困惑「oBike」與地方的連結性，強調政府若執意用公家資源栽培業者，而出現削價競爭的現象，將不排除於近日內串聯遊客發起抵制行動。
公所：未來考量規劃單車停車格
鳳林鎮公所表示，鳳林鎮長期鼓勵遊客使用低碳載具，站在公部門立場當然歡迎民眾騎乘單車漫遊小鎮，但自行車旅遊也必須要有「秩序管控」，擺設、回收位置皆須細密安排，絕對不能影響市容，未來將一併考量規劃單車停車格。
業者：分析數據提供增車位參考
「oBike」市場營銷經理徐令飛說，「oBike」目前也與醫院、政府等機關積極溝通，在試營運後將會進行數據分析，並提供給政府作為增加街道自行車位的參考，不僅侷限於共享單車，而是開放讓所有自行車朋友停放，打造更便利的騎乘場域。
「oBike」台灣總經理王妍婷說，與地方政府洽談時，有強調進駐初期不會衝擊到原有業者，經研擬討論，相繼輔導部分業者合作、適當調度及承攬工作，以進行在地單車的維護與管理，盼單車租賃服務能回歸「市場機制」，朝向提供民眾更便利、便宜的騎乘服務邁進。
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