〈北部〉穿破鞋練跨欄 南庄國中胡誠平奪金
2017-05-08
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣南庄國中學生胡誠平今年全國原住民族運動會和全中運，都拿下一百一十公尺跨欄金牌，他因家中經濟困苦，只能穿著已破掉的鞋子練習，但他依照教練擬定的訓練計畫，按部就班達成目標，不僅在田徑運動成績非凡，課業方面也表現亮眼，已有多間學校招攬。
胡誠平將於六月畢業，在師長眼裡是個既謙虛又樂觀上進的學生，他有三名兄弟，家計全仰賴靠開卡車司機的父親，家庭經濟狀況不好，學費都由學校協助，一雙球鞋穿到破了都還在穿，但他總是保持正向積極態度，讓自己在田徑場上不斷創造佳績。
國一下學期開始接觸跨欄的胡誠平說，因身高不高，練習跨欄相當吃力，但他很愛這項體育，所以「不怕衝、不怕傷」，不斷朝目標跨進；他說，偶像是中國田徑運動員劉翔，有空就會觀看他的影片，陪伴他每天鍛鍊時光。
學校田徑教練高雄輝說，胡誠平很有天分，為了他找來不同專長教練協助指導，讓他逐步達成目標。
南庄國中校長詹吉翔說，胡誠平以全中運金牌，為國中生涯劃下完美句點，已有多所高中到校招攬他，也期許繼續朝田徑發展，未來以國手為目標，為國爭光。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
含淚撐持家計 新住民媽不怕苦
江秋芳 獲模範母親表揚 來自中國廣東的江秋芳嫁來台灣後撐起家計，她走過歧視與不公平對待，努力教育孩子，大兒子前年考上台大電機系，昨天她接受模…
網友回應
熱門新聞
- 馬克宏大勝勒班 成最年輕法國總統
- 法國大選投票 比利時媒體搶先公布出口民調
- 苗栗封喉案 凶嫌刀鞋血跡DNA 與死者相符
- 自由談》把林萬億、李來希們都拉出去砍了！
- 身高僅164cm 嚴宏鈞上一軍
- 〈熱門族群〉食品股量縮價漲 短線反彈
- 不想槓上基特 A-Rod拒搶馬林魚
- 新垣結衣遞水送糖 咳嗽記者大讚貼心
- 天氣炎熱高溫達34度 午後有局部雷陣雨
- 馬克宏承諾：修補社會分裂，捍衛法國團結
- 法國大選》勒班致電賀馬克宏 誓成最強在野力量
- 薩隆巴斯盃》金荷娜連2週封后 蔡佩穎第6
- 王彩樺發毒誓 豬父女破冰沒靠她
- 豬哥亮病房戒備森嚴 警察巡邏趕人
- 招攬郵輪觀光 學者：港口比照航空站設計
- 馬國畢5千萬賭債剩800萬 轉戰直播賣玉器
- 自由廣場》誰幫田姓承辦人平反？
- 《謠言終結站》擦漂白水美白 異想天開
- 《星期專論》中經院副院長王健全︰減稅若起租稅戰爭 恐致國家M型化
- 全大運頭香 安廷耀泳破全國
- 世界盃男籃資格賽 台尬澳、菲、日
- 重機能否上國道 交部12日討論
- 自由廣場》烏龍照片看國軍戰力「表演」
- 羅浥薇薇／【閱讀小說】3之2 － 龐城之春
- 〈徵文啟事〉購物被洗腦
- 自由共和國》安大維（David An）美國對台軍售的三大迷思
- 洪榮宏獻唱《媽媽》 她淚流滿面
- 姚元浩秀珍藏古董車 友情力挺蘇宗怡
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 「2戰5轟」像夢！曾陶鎔「明天再來」
- 〈生活大補帖〉生活畫布找開心
- 參與WHA若受阻 美國可望為我發聲
- 官方APP 98個有資安高風險
- 大突破！跨性別者 前進古巴教堂
- 北韓當籌碼 中逼美換太平洋司令遭拒
- 曾陶鎔「傳手氣」蘇緯達開轟
- 陳彥允甜認腦婆 Bii還債藏家醜
- 豬哥亮傳肝功能剩20％ 每天清醒3小時
- 潛藏債務17.85兆 主計長︰不改革有危機
- 法總統選舉 看好馬克宏勝出
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉穿破鞋練跨欄 南庄國中胡誠平奪金
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分