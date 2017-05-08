〈北部〉穿破鞋練跨欄 南庄國中胡誠平奪金

2017-05-08

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣南庄國中學生胡誠平今年全國原住民族運動會和全中運，都拿下一百一十公尺跨欄金牌，他因家中經濟困苦，只能穿著已破掉的鞋子練習，但他依照教練擬定的訓練計畫，按部就班達成目標，不僅在田徑運動成績非凡，課業方面也表現亮眼，已有多間學校招攬。

胡誠平將於六月畢業，在師長眼裡是個既謙虛又樂觀上進的學生，他有三名兄弟，家計全仰賴靠開卡車司機的父親，家庭經濟狀況不好，學費都由學校協助，一雙球鞋穿到破了都還在穿，但他總是保持正向積極態度，讓自己在田徑場上不斷創造佳績。

國一下學期開始接觸跨欄的胡誠平說，因身高不高，練習跨欄相當吃力，但他很愛這項體育，所以「不怕衝、不怕傷」，不斷朝目標跨進；他說，偶像是中國田徑運動員劉翔，有空就會觀看他的影片，陪伴他每天鍛鍊時光。

學校田徑教練高雄輝說，胡誠平很有天分，為了他找來不同專長教練協助指導，讓他逐步達成目標。

南庄國中校長詹吉翔說，胡誠平以全中運金牌，為國中生涯劃下完美句點，已有多所高中到校招攬他，也期許繼續朝田徑發展，未來以國手為目標，為國爭光。