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〈北部〉體驗舊城魅力 竹南蕃社徒步市集開賣

2017-05-08

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮中港城內「蕃社」，是道卡斯族留下的聚落名稱，有百年文化歷史底藴，上個週末首度舉辦「蕃社漫步趣」徒步市集，吸引不少鄉親造訪。活動召集人張海翎說，邀集來自縣內特有廿個創意、手作等攤位，盼以市集方式讓不被看見的舊城文化，也藉由徒步老街當中，重新認識蕃社。

一座被遺忘的老城裡，藏著什麼樣的故事，來自苗栗縣南庄鄉的張海翎說，蕃社曾是平埔族族人聚集地，也是中港溪裡最早繁榮的區域，民國七十年以後，卻因產業、人口逐漸外移，沒落至今。

張海翎表示，蕃社不僅有閩南與日式結合的百年建築「陳家古厝」，整個聚落還有紅磚房屋、扎實佈滿糙米糠、稻梗的土牆，很適合徒步沿著窄小巷弄看老文化，感受竹南最古老的城區。

一連兩天蕃社漫步趣活動，匯集了竹南與周遭地區的手作達人與傳統手藝，有創意古早味美食、綠意十足的多肉園藝、手工職人的暖心作品，更打造竹南風采電影院，播放「金色中港」、「中港溪捕鰻苗」及「炸邯鄲」三部屬於中港城的故事。

張海翎強調，活動結束後，行動仍持續，團隊將繼續為舊城注入新生命，希望慢慢把舊空間整理起來，加以活化，定期舉辦各項活動，呈現出道地竹南的「古早味」。

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  • 苗縣竹南蕃社漫步趣徒步市集，邀集來自縣內特有廿個創意、手作等攤位。（記者許展溢攝）

    苗縣竹南蕃社漫步趣徒步市集，邀集來自縣內特有廿個創意、手作等攤位。（記者許展溢攝）

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