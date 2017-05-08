〈北部〉表揚毅力媽媽 婆媳一門雙喜
2017-05-08
〔記者洪美秀、蔡孟尚／綜合報導〕新竹市府昨天在演藝廳舉行母親節表揚大會，今年不限家庭領域，表揚熱力媽媽，給力媽媽、毅力媽媽等；新竹縣昨天則在縣議會表揚各鄉鎮市推薦的十六名模範母親。
新竹市長林智堅說，今年表揚一百七十八名模範母親，其中五人已高齡九十歲以上，八十歲以上也有卅人，相當難得。日前跟模範媽媽拍全家福時，香山的林娘妹奶奶一家人來了四十多人，其中有十二個是小朋友，讓他感受到蓬勃的生命力與希望，而這個希望就源自於媽媽。
表揚大會上「毅力媽媽」組中，九十三歲的朱陳錦奶奶和六十九歲的陳雲順是「婆媳」，兩人同時獲頒獎，最為人樂道，朱陳錦奶奶勤儉持家，扶養八名子女長大成家；陳雲順孝順公婆、用心栽培子女，兩人對家庭的付出，就是模範母親的剪影。
「給力媽媽」的王靜怡，照顧身心障礙的孩子，從小就讓孩子參加各種教養及發展課程，如今兒子已廿四歲，在晨曦發展中心接受服務。她也投入身心障礙公益團體工作，在國小陪伴特殊生在普通班就學、協助特殊學生與親師同儕溝通。
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