〈北部〉視障母育3兒女 聽錄音學按摩

2017-05-08

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣盲友愛心協進會昨天上午表揚十位模範母親，在母親節到來前，進行「視障者模範母親表揚」活動，其中張秀惠的丈夫中風，她肩負起生家大計，靠聽錄音檔進修，考取丙級按摩技術證照，將三名兒女拉拔長大。

視障模範母親 苗縣表揚十人

今年盲友愛心協進會選出十位代表，有來自後龍鎮許吳烏豆、三灣鄉徐淑鈺、頭份市蕭曉霞、竹南鎮劉秀琴、張秀惠，苗栗市林綠惠、羅邱梅蘭，苑裡鎮吳陳雲、易陳錦時及通霄鎮郭月珠。

其中，六十三歲的張秀惠，與丈夫育有兩兒一女，是傳統男主外、女主內的家庭，不料，丈夫中風，家計頓失支柱，她只好外出工作，卻不幸在四十歲因視網膜病變失明，面對突然其來的人生轉變，心情跌落谷底。

當時，張秀惠的兒女尚在求學，她告訴自己「不能被打倒」，但求職卻因眼睛狀況屢屢碰壁，最後經友人介紹去學按摩，她除白天練習，夜間則聽錄音檔進修，如願通過丙級按摩技術證照，靠著一技之長將兒女拉拔長大。

「這一路走來很苦，但為了家也得撐著！」她說，自己眼睛雖看不見，卻不認為自己是弱勢，只要抱著樂觀心態，即便在困境也能擁有美好的生活，她勉勵視障者，有時間、機會就要多跟外界互動、多參與各項活動，強調一定要走出去，人生才會有無限希望。

盲友愛心協進會總幹事曾正吉說，受表揚的模範視障母親，每位都很偉大。後龍鎮長朱秋隆、縣議員鄭秋風等人，到場頒發牌匾給媽媽們，並祝福全天下的媽媽，母親節快樂。