〈北部〉動物園封園倒數3週 遊客增逾2成
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市立動物園「請假」進入倒數三週，動物園五月底即將封園進行大整修，這幾個月已吸引許多幼兒園把握機會辦校外教學，假日也有許多家長帶著小朋友來踏青，動物園長楊家民說，這幾週動物園的遊客成長超過兩成，封園前最後三週，邀請市民朋友來動物園來趟回憶之旅。
動物園表示，今年購票入園人數明顯增加，包含安親班及六歲以下小朋友，整體入園人次估計增加兩到三成。近期許多幼兒園搶在「請假」前、趁著好天氣帶隊入園；週末假日入園人次也不斷攀升，不論是親子、情侶、三五好友，入園民眾熱情響應兒童故事月系列活動，以及「動物大發現APP」的互動式導覽。
「老虎要去哪裡？河馬會搬家嗎？」園長楊家民就讀國小的女兒，也常被同學們問起這類問題，楊小妹還以為園長爸爸，「動物園請假，那爸爸不就可以一直放假？」
對此，楊家民解釋說，動物園「請假」期間，除鳥類及黑山羊會到其他動物園「借住」，其他動物如老虎、河馬等老朋友，都會留在園內安置區，動物園依然會為動物們準備餐食、打掃環境，動物遷移及適應新環境都需要時間，動物園內的志工夥伴們會在「請假」期間照常上工，為迎接嶄新動物棲地做準備。
動物園表示，因應再生計畫工程需要，動物安置將採興建臨時安置區及於其他動物園協助安置等方式執行，木柵、壽山及頑皮世界動物園已承諾協助讓動物園的好朋友「借住」，「請假」期間，所有動物們都會得到最佳照護。
楊家民說，為讓大小朋友一起和動物園分享珍貴回憶，五月底動物園封園前會舉辦「結業典禮」，包括大型可愛玩偶陪小朋友遊園，還有劇團精彩演出等親子活動，歡迎大小朋友參加。
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標題：〈北部〉動物園封園倒數3週 遊客增逾2成
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