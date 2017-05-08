〈北部〉免費無痛大腸鏡篩檢 議員促放寬年齡

2017-05-08

〔記者陳昀／桃園報導〕國人大腸癌罹患率攀升，市議員彭俊豪提議市府將大腸癌免費篩檢補助年齡，提前自四十歲起；市議員徐玉樹也希望衛局對油炸食品、飲料店嚴加把關、勤做宣導；市議員邱素芬更建議效法彰化縣施行「喝水課」，補助校園飲水設備更新。市府表示將研擬相關方案，爭取預算執行。

彭俊豪指出，大腸癌分居桃園市男性、女性罹患癌症的第一、二名，市府目前補助五十歲至七十五歲市民「免費無痛大腸鏡篩檢」，希望補助年齡可以提前至四十歲，如此才能早期發現、早期治療；徐玉樹說，大腸癌的成因和飲食習慣很有關係，但衛生局對於市面上販賣的油炸、炭烤、含糖飲料等缺乏把關，希望研擬相關配套。

市府衛生局長蔡紫君表示，大腸癌免費篩檢補助年齡提前涉及預算，會再研擬方案，爭取議會支持；不過，對於所謂的「垃圾食物」，只要合於食安，衛生局必須尊重民眾對味覺享受的選擇權，但會加強食安稽查，並宣導健康飲食。

喝水課 教局將協調推動

對於邱素芬的「喝水課」提議，蔡紫君說，學校內的合作社不會販售含糖飲料，將會要求校園周邊的商店對含糖飲料需特別標示；市府教育局說，要求學生禁帶含糖飲料比較困難，會以宣導取代限制。而對於「喝水課」，教育局長高安邦表示認同，將與各校協調推動。