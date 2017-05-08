〈北部〉變完全中學？ 建國國中逾百師反對
〔記者陳昀／桃園報導〕教育局長高安邦上週在議會答詢，表示要將建國國中發展為完全中學、增設商業職科；市議員楊朝偉接獲反映，有一百多名校內教師連署反對，他說，在北區設置公立高職雖是共識，但選在建國國中卻是局長一人的決定，事前未充分溝通，呼籲市府審慎評估再決定。
教局長︰未定案 增設職科將評估
對此，高安邦昨天也改口強調此事還沒定案，會對建國國中增設職科的可行性及其他替代方案進行專案評估，評估後也會經過市長鄭文燦核示；據悉，若此方案行不通，明年國立高中改隸後，教育局會與現有的高中職商討在校內增設職科的可能。
教師憂壓縮空間跟品質
市議員萬美玲說，校地最大不代表閒置空間多，許多建國國中的教師向她反映，增設高中部與職科會壓縮現有多元活動的空間，也影響教學品質和家長的信心，有太多不確定因素，因此造成反彈；楊朝偉也說，建國國中的校友會、教師會及家長會一致認為，校園腹地仍不夠大，不適合發展為完全中學。
議員批評未溝通引反彈
楊朝偉表示，各界雖都希望桃園北區能增設公立高職，但設置地點尚無討論，教育局事前也未曾與建國國中溝通，該校校長最近卻突然轉達高安邦的構想，且高安邦在議會答詢時也公開提出，引發該校教師人心惶惶，擔心未來若增設高中部與職科，會排擠現有教學資源，更擔心國中師資會因此超額，群起反彈。
萬美玲表示，雖然在北區增設高職是各界的共識，仍希望教育局妥善評估後再決定，不要影響現有師生權益，看是要未來新設市立高中時一併規劃，還是在現有的學校增加科系，都可以再討論。
市議員范綱祥指出，仍支持完全中學的大方向，但要設在何處、如何規劃，希望教育局注重程序及溝通，不要製造多餘的憂慮。
他說，全市就讀高中職的比例是四比六，但公立高職不到三成，北區更只有國立北科附工（原桃園農工）、壽山高中的職業類科等，寥寥可數，因此希望教育局儘速增設公立職科、保障北桃園學生就學權益。
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