〈南部〉表揚模範母親 區長為得獎者洗腳

2017-05-07

〔記者楊金城／台南報導〕提前慶祝母親節，後壁、麻豆、佳里、六甲、柳營等五區公所昨表揚模範母親，媽媽們收到賀匾、鮮花及禮品等滿滿的祝福，六甲區並安排洗腳禮，感恩媽媽的愛。

此外，將軍漚汪國小昨舉辦慶祝母親節感恩活動很特別，邀請親子體驗花道課，讓父母和孩子一起完成插花作品，互道感恩。也欣賞孝道影片，鼓勵孩子學習有愛大聲說出來。

六甲區表揚十二位模範母親，黃卓月蕉獲選台南市慈暉媽媽，公所安排按摩幫媽媽「馬殺雞」，並和府城防癌抗癌健康協會舉辦感恩洗腳禮活動，區長蔡秀琴也為模範母親洗腳表達祝福感恩。

佳里區表揚黃王月英等廿六位模範母親，另選出台南市慈暉媽媽杜秀典、慈馨媽媽陳林碧華。柳營區表揚十四位模範母親，其中八十八歲林劉玉珠獲選台南市慈暉媽媽，七十四歲田黃慧香獲選台南市慈馨媽媽。後壁區表揚廿一位模範母親、慈馨媽媽王張淑、自強媽媽劉細花。麻豆區表揚廿七位模範母親，每人獲得公所、議員、農會計六塊匾額最多，並選出台南市慈暉媽媽李郭儒、自強媽媽蔡麗秀、慈馨媽媽丘張春。