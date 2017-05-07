| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大貨車闖國一36.8K封閉車道 撞死2工人肇逃 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉表揚模範母親 區長為得獎者洗腳

2017-05-07

〔記者楊金城／台南報導〕提前慶祝母親節，後壁、麻豆、佳里、六甲、柳營等五區公所昨表揚模範母親，媽媽們收到賀匾、鮮花及禮品等滿滿的祝福，六甲區並安排洗腳禮，感恩媽媽的愛。

此外，將軍漚汪國小昨舉辦慶祝母親節感恩活動很特別，邀請親子體驗花道課，讓父母和孩子一起完成插花作品，互道感恩。也欣賞孝道影片，鼓勵孩子學習有愛大聲說出來。

六甲區表揚十二位模範母親，黃卓月蕉獲選台南市慈暉媽媽，公所安排按摩幫媽媽「馬殺雞」，並和府城防癌抗癌健康協會舉辦感恩洗腳禮活動，區長蔡秀琴也為模範母親洗腳表達祝福感恩。

佳里區表揚黃王月英等廿六位模範母親，另選出台南市慈暉媽媽杜秀典、慈馨媽媽陳林碧華。柳營區表揚十四位模範母親，其中八十八歲林劉玉珠獲選台南市慈暉媽媽，七十四歲田黃慧香獲選台南市慈馨媽媽。後壁區表揚廿一位模範母親、慈馨媽媽王張淑、自強媽媽劉細花。麻豆區表揚廿七位模範母親，每人獲得公所、議員、農會計六塊匾額最多，並選出台南市慈暉媽媽李郭儒、自強媽媽蔡麗秀、慈馨媽媽丘張春。

廣告
  • 六甲區長蔡秀琴（中戴眼鏡）為模範母親洗腳，表達祝福感恩。（記者楊金城攝）

    六甲區長蔡秀琴（中戴眼鏡）為模範母親洗腳，表達祝福感恩。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
崁仔頂溪水變紅河 違規工廠抓到了

業者排廢水 大排滿江紅 屏東市頭前溪崁仔頂大排昨天清晨被發現整條溪水變成紅色，相當駭人，環保局長魯臺營獲報後帶隊追查，意外查出進口豬腸的腸衣…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：〈南部〉表揚模範母親 區長為得獎者洗腳


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.