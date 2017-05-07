〈南部〉只收無毒害物質 環保人士打臉歐欣
經濟部核可處理有害廢棄物
〔記者黃文瑜／龍崎報導〕龍崎牛埔鄉親拒絕有毒廢棄物掩埋場，今年三月五日民代與地方自救會民眾就已表達抗議，還有鄉親「行腳參拜陳情」，反對將有毒廢棄物掩埋場設在龍崎，但經濟部提早二個月發公文同意讓歐欣公司的許可證展延二年。環保人士黃煥彰在臉書發文，貼出政府公文揭露歐欣公司欺騙台南市民只掩埋一般事業廢棄物，事實上公文明白寫著處理一般事業及有害事業廢棄物。
對此，歐欣公司協理許敬勇表示，「如果我有一台車可以開到時速三百，那麼我也可以只開一百，所以公司拿到有害事業廢棄物執照，公司就一定會信守諾言，只收無毒害物質。」若是重新變更為一般事業廢棄物，不僅要重新提案、申請、環評也要重做，至少要三年時間，反而夜長夢多。
業者：一定會信守諾言
歐欣「龍崎廠事業廢棄物綜合處理中心」原是經濟部依據行政院核定的「全國體性特殊事業廢棄物清理計畫」輔導設置北、中、南事業廢棄物綜合處理中心，主要處理各行各業的特殊有害廢棄物，包括製程有害廢棄物、重金屬等。
黃煥彰貼出三月十日經濟部所發公文表示，經濟部核可歐欣公司申請每日處理一般事業廢棄物及有害事業廢棄物，平均每日處理七百三十公噸，對比歐欣公司去年十月發公文到台南市府及對外宣稱「只收無毒害物質」文宣打臉，直指歐欣說謊。居民擔心若未來歐欣拿著經濟部核發的許可證，卻違背諾言將無法可管，質疑歐欣這次向經濟部的申請展延「居心叵測」。
對此歐欣強調只會收一般事業廢棄物，至於開始動工後如何確保歐欣只收「一般事業廢棄物」，許敬勇說，歐欣未來員工至少有三分之二是龍崎人，且會由在地且不是歐欣員工者組成監督委員會，「實在不知道這種裡外都有監督的做法，要如何違背諾言？」
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