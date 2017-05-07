〈南部〉首個低碳示範社區 「九份子」動起來

2017-05-07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕落實南市第一個九份子低碳示範社區，市府將與產業界溝通，宣導該地區建築物必須符合低碳政策，包括低碳生活、低碳社區、低碳運輸、低碳綠能等，例如用電契約容量達八百KW以上用戶，應在適當場所設置太陽光電系統等。

開發住宅 已通過5案

南市於一○三年三月公告九份子重劃區為第一期指定低碳示範社區，目前陸續有建商投資開發住宅社區，已通過都設審議五案。

都發局表示，依「台南市低碳城市自治條例」，該地區建築物必須符合低碳政策，包括低碳生活、低碳社區、低碳運輸、低碳綠能等，例如低碳綠能方面，自治條例強制規定，對於用電契約容量達八百KW以上用戶，應在適當場所設置十％以上的太陽光電系統。

此外，還要有雨水貯流回收系統和取得綠建築標章，非供公眾使用為合格級、供公眾使用為銀級、公有建築物為鑽石級，以有效減緩氣候變遷的影響，建立具調適機能的低碳城市。

都發局表示，去年松下電器集團以日本藤澤推動智慧城市為藍本，向南市提案規劃在九份子設置智慧低碳住宅生活教育館（智慧低碳實證屋），利用智慧家庭設備，達成節能及兼具健康空氣品質效果，希望藉由實證屋設立及為期一年的實證數據驗證，作為未來台南智慧低碳城市各項指標依據。

目前在安南區北安路三段，已先有智慧低碳實證屋示範之外，為宣導低碳示範社區理念，市府將於下週召開研商會議，與地方及產業界溝通。副市長吳宗榮強調，未來九份子重劃區內所有建築將依「台南市低碳城市自治條例」規定實施管制，以低碳綠能方式建構社區，達到生態、低碳、綠能及節能等永續綠社區邁進做為最終目標。

吳宗榮表示，期望透過這次會議與業界加強溝通，讓九份子重劃區後續開發建設，能夠真正落實低碳城市推動，提供優良居住環境品質，成為全國具代表性的低碳示範場域。