| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大貨車闖國一36.8K封閉車道 撞死2工人肇逃 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《半小時驚醒1次》照顧罕病兒 單親媽夜難眠

2017-05-07

〔記者洪定宏／高雄報導〕單親媽媽黃勤淑獨力撫養三名子女，其中九歲兒子小霖罹患罕見疾病「阿拉吉歐症候群」及呼吸中止症，她一路陪伴照顧，夜裡睡覺因壓力過大，每半小時就會「自動」驚醒，查看兒子有無呼吸，並幫他翻身；小霖在母親節前夕寫賀卡感謝媽媽「陪我住院、每天帶我去上課、煮飯給我吃」，讓黃勤淑備感窩心。

「阿拉吉歐症候群」包括心臟有缺陷、眼睛遠視及閃光、肝內膽管細小，小霖歷經各種手術，最後進行肝臟移植，每個月得住院半個月，醫療費及營養品高達近五萬元。

黃勤淑表示，兒子換肝前，常會疼痛不舒服，容易抓傷皮膚或扯掉毛髮，「我很想幫他承受這些痛苦，卻只能抱著他、陪伴他、給他支持與力量，很心疼」。

小霖換肝手術後到小學二年級，原以為健康已漸入佳境，沒想到呼吸中止症竟愈發嚴重，經常呼吸困難、無法換氣，由於醫師不建議開刀，氧氣機又太貴，黃勤淑只好每晚守著兒子，注意他有沒有呼吸。

因長年照護與經濟壓力，黃勤淑夜裡睡覺每半小時就會「自動」驚醒，查看兒子有無呼吸，幾乎是「整晚無法睡覺」。白天她則須撿拾資源回收或當臨時廚工，賺取每月不到一萬元的收入，償還醫療費。

黃勤淑的子女都乖巧懂事、努力讀書，並幫忙做家事，分擔媽媽辛勞，不曾抱怨；黃勤淑樂觀地說：「只要孩子陪伴在身邊，就是人生最大的幸福！」

廣告
  • 獨力撫養三子女的黃勤淑，樂觀面對艱困生活。（記者洪定宏攝）

    獨力撫養三子女的黃勤淑，樂觀面對艱困生活。（記者洪定宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
助88歲嬤採鳳梨 農業師傅兼逗笑

南台灣農業缺工嚴重，農業師傅高雄場三十人超搶手，一個月完成五一四個任務，班表已排至六月中旬，八旬阿嬤李王連喜因老伴生病，忙不過來，一度想放棄…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：〈南部〉《半小時驚醒1次》照顧罕病兒 單親媽夜難眠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.