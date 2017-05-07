〈南部〉《半小時驚醒1次》照顧罕病兒 單親媽夜難眠

2017-05-07

〔記者洪定宏／高雄報導〕單親媽媽黃勤淑獨力撫養三名子女，其中九歲兒子小霖罹患罕見疾病「阿拉吉歐症候群」及呼吸中止症，她一路陪伴照顧，夜裡睡覺因壓力過大，每半小時就會「自動」驚醒，查看兒子有無呼吸，並幫他翻身；小霖在母親節前夕寫賀卡感謝媽媽「陪我住院、每天帶我去上課、煮飯給我吃」，讓黃勤淑備感窩心。

「阿拉吉歐症候群」包括心臟有缺陷、眼睛遠視及閃光、肝內膽管細小，小霖歷經各種手術，最後進行肝臟移植，每個月得住院半個月，醫療費及營養品高達近五萬元。

黃勤淑表示，兒子換肝前，常會疼痛不舒服，容易抓傷皮膚或扯掉毛髮，「我很想幫他承受這些痛苦，卻只能抱著他、陪伴他、給他支持與力量，很心疼」。

小霖換肝手術後到小學二年級，原以為健康已漸入佳境，沒想到呼吸中止症竟愈發嚴重，經常呼吸困難、無法換氣，由於醫師不建議開刀，氧氣機又太貴，黃勤淑只好每晚守著兒子，注意他有沒有呼吸。

因長年照護與經濟壓力，黃勤淑夜裡睡覺每半小時就會「自動」驚醒，查看兒子有無呼吸，幾乎是「整晚無法睡覺」。白天她則須撿拾資源回收或當臨時廚工，賺取每月不到一萬元的收入，償還醫療費。

黃勤淑的子女都乖巧懂事、努力讀書，並幫忙做家事，分擔媽媽辛勞，不曾抱怨；黃勤淑樂觀地說：「只要孩子陪伴在身邊，就是人生最大的幸福！」