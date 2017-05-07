〈南部〉談狼師 陳菊︰應立即揭發
2017-05-07
〔記者王榮祥、洪定宏／高雄報導〕針對女作家林奕含受害事件，高雄市長陳菊昨表示，台灣社會應群而揭發，對於這種罪惡，一秒也不能忍。
陳菊指出，今天台灣社會發現補習班有這樣的老師，誘拐、誘姦未成年女生，這是犯罪行為，應群而揭發，對於這種罪惡，一秒也不能忍。
她認為，應該把哪一個是狼師、哪一個補習班容忍犯罪存在，立即揭發；警察局、社會局、性侵害防治中心應依法嚴辦、絕不寬容。
陳菊並說，將要求社會局、教育局及衛生局等相關單位，研擬有效防堵措施，鼓勵被害人及家長勇於檢舉，並保護被害人，避免他們遭受二度傷害；教育局更要協調各級學校，通盤檢討教學方法。
陳菊強調，民意代表基於社會公義，應立即提出證據給相關單位處理，反對變成連續劇。
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