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〈南部〉閒置校園整建 高市議員籲納長照規劃

2017-05-07

〔記者王榮祥／高雄報導〕少子化導致部分校園空間閒置，基於長照有土地與硬體迫切需求，高市議員邱俊憲建議，市府未來進行校舍改建、新建時，不能只考量學童，應納入長者、社區居民等多元用途，且要在設計時就做好規劃。

邱俊憲︰考量長者、居民需求

高市教育局表示，已注意到此趨勢，近幾年執行校舍整建時，除了學童，還會顧慮其他族群與使用面，較明顯例子是無障礙設施更完備、運用校地蓋社區圖書館等，目前全市有十四所學校校舍將陸續改建，均朝此方向設計。

邱俊憲表示，少子化讓部分校園空間閒置，而長照政策上路，急需土地或房舍，由於早期校舍只針對師生需求設計，突然要改為長者或其他用途，難免需相當程序與時間，有時根本難以調整。

他認為，少子化短期內不會改變，教育局在費心活化校舍之餘，應針對往後欲改建或新建的校舍動腦，不能只考量到學童，應納入長者、甚至社區使用等功能，且從設計面著手。

邱俊憲指出，學校跟社區互動緊密，目前多數校園的操場，早已成為居民運動、休憩最佳空間，如果建物主體在設計時能考量更多，絕對能發揮相當效益，也能讓校園與社區更緊密。

高市教育局去年即開始進行校園餘裕空間調查與活化，除在官網公布各校閒置教室與數量，並開放高齡照護、產業育成、社會企業、藝術展演等多功能用途，提供有意願團體或個人申請進駐，陸續有大同福樂學堂（新興區大同國小）、九天藝能家園（甲仙區中興國小）等成功案例。

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