〈南部〉宣示拚體感產業 陳菊VR初體驗

2017-05-07

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊昨首次戴上VR頭盔、手持特製槍械，進入虛擬實境打殭屍，事後笑說很痛快、刺激，心情不好可以來，下次要帶市府團隊一起玩！她要以親身經驗，傳達高雄推動體感產業的決心。

陳菊昨邀請「亞洲‧矽谷計畫執行中心」主要成員參訪大魯閣草衙道VR+體驗館，希望讓外界實際看看高雄發展體感產業的現況與潛力。

VR+體驗館開發商、奧尼克娛樂執行長王樑華簡報指出，奧尼克在高雄深耕二十多年，除了遊戲軟體，還研發多款體感設備，且體驗館營運四個多月後，證實有其市場，未來將增加研發投資，並持續擴展據點。

王樑華另感性透露為何堅持留在高雄發展，「因為愛高雄」，現場頓時一片掌聲！陳菊致詞時，特別感謝王樑華的用心，強調市府會繼續努力，爭取更多對體感產業有興趣的年輕人回來高雄打拚。

陳菊並與多位官員、立委，戴起頭盔、手持特製槍械，進入虛擬實境射擊殭屍；事後笑說很痛快、刺激，下次要帶市府團隊一起玩。

高市府統計，自民國一○○年扶植數位產業以來，相關廠商由四十六家成長至一九四家，累計投資金額從三．二億元成長到一一五億元，創造八千八百餘個就業機會，未來在體感園區帶動下，發展空間會更大。