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〈南部〉300人「藝」起舞」 編織衛武營聲光風景

2017-05-07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕亞洲最大的衛武營國家藝術文化中心將於十月完工，昨由日本光線編織藝術家與數百民眾以手機播放台灣影片，將光轉換成一條條織線，透過三百多人手舞足蹈，集體創作一幅會動的藝術畫作，交織成獨特的聲光風景，提前為試營運暖身。

藝術創作 國家藝文中心暖身

衛武營國家藝術文化中心建設總經費一○七億元，打造兩廳兩院及一座露天劇場，將於今年十月完工。籌備處今年斥資八千萬元，推出公共藝術節活動，邀請國內外藝術家進行四十場藝術創作，將持續至今年底。

昨由日本光線編織藝術家柳樂晃太郎、攝影家齊藤彰英，引領民眾集體創作「聲光編織—衛武營的記憶風景」，柳樂晃太郎製作台灣文化的影像，包括從古流傳工藝職人的工作影像、祭典或表現土地特色的自然環境等。

昨晚民眾掃描QR Code欣賞影像後，關掉園區所有照明設備，只剩下手機的光，數百人一邊播放台灣文化影像，跟著音樂舞動身體，甚至遊走現場，只靠聽覺及觸覺感受場域，一同編織七彩的光織布。

齊藤彰英於現場設置六台相機，捕捉手機螢幕發出的光軌，做為長時間曝光攝影；同時錄影及錄音，以經緯線概念意象，結合在地美麗風光，編織成網狀藝術，宛如一幅會跳舞的圖。

吳姓民眾表示，第一次參加集體創作很興奮，特地帶全家人來參加，沒想到，生硬的手機，搭配人體手舞足蹈，也能創作成光譜藝術，全家人玩得開心，更留下美好回憶，直呼︰「下次還要參加！」

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  • 300多位民眾昨天持手機，利用光影一起在衛武營國家藝術文化中心戶外園區編織聲光風景。（記者張忠義攝）

    300多位民眾昨天持手機，利用光影一起在衛武營國家藝術文化中心戶外園區編織聲光風景。（記者張忠義攝）

  • 衛武營國家藝術文化中心戶外園區，昨天由日本光線編織藝術家與300多名民眾，以手機光影轉換成一條條織線，集體創作一幅會動的藝術畫作，交織成獨特的聲光風景。（記者張忠義攝）

    衛武營國家藝術文化中心戶外園區，昨天由日本光線編織藝術家與300多名民眾，以手機光影轉換成一條條織線，集體創作一幅會動的藝術畫作，交織成獨特的聲光風景。（記者張忠義攝）

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