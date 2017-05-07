〈南部〉《觀察筆記》求好還要討好
2017-05-07
施政不討好人民，難道要跟人民對立？
「橫向國道不收費是惡性循環。」有學者這樣論述時，認為政府施政應求好而非討好。更堅持還是要使用者付費才能公平，也應該用價格管理手段來減少壅塞。
看到這樣的言論主張，好像回到政府最大的威權時代。那時只有一條國道，「以價制量」高唱。
以價制量可以，是短暫治標，不該是長久之計。汽機車太多，能以價制量來抑止？這是妨礙經濟。政府是該做大眾運輸的疏導，而不是圍堵。
沒想到，這種專制的遺毒竟然還在現代民主社會中苟延殘喘，還敢大鳴地說「施政應求好而非討好」。
施政要好，是普世標準，這是應該面，根本沒有討論的空間。但施政不討好人民，難道要站在人民對立面？
馬英九以學者治國，政策很多帶有儒家父權觀，是指導、教育、制止的味道，十分惹人厭。
施政不僅應求好還要討好人民，不然處處為敵？（資深記者黃明裕）
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