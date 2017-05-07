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〈南部〉《觀察筆記》求好還要討好

2017-05-07

施政不討好人民，難道要跟人民對立？

「橫向國道不收費是惡性循環。」有學者這樣論述時，認為政府施政應求好而非討好。更堅持還是要使用者付費才能公平，也應該用價格管理手段來減少壅塞。

看到這樣的言論主張，好像回到政府最大的威權時代。那時只有一條國道，「以價制量」高唱。

以價制量可以，是短暫治標，不該是長久之計。汽機車太多，能以價制量來抑止？這是妨礙經濟。政府是該做大眾運輸的疏導，而不是圍堵。

沒想到，這種專制的遺毒竟然還在現代民主社會中苟延殘喘，還敢大鳴地說「施政應求好而非討好」。

施政要好，是普世標準，這是應該面，根本沒有討論的空間。但施政不討好人民，難道要站在人民對立面？

馬英九以學者治國，政策很多帶有儒家父權觀，是指導、教育、制止的味道，十分惹人厭。

施政不僅應求好還要討好人民，不然處處為敵？（資深記者黃明裕）

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2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
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