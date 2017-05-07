〈南部〉延平鄉射耳祭 傳統技藝體驗爆滿

2017-05-07

〔記者王秀亭／延平報導〕台東縣延平鄉全鄉布農族射耳祭昨天舉行，五村村民齊聚，輪番上場展演傳統祭儀及各項競技，會場一角則設置傳統技藝體驗區，讓遊客參與射耳祭，也能親身體驗玉米手脫粒、樹皮打陀螺、百步穿揚等，體驗區大受歡迎，報名者爆滿，鄉公所更安排解說人員，帶著團體導覽解說整個祭典的意義與內涵。

延平鄉長胡榮典昨天上午九時許，帶領著多位布農族耆老，在永康多功能活動廣場上進行祭祖、祭骨等儀式後，即將準備好的小米酒、肉逐一送到五個村的準備區，與村民分享，胡榮典表示，各村早在全鄉射耳祭前，各自辦完各部落的射耳祭，除全鄉射耳祭，皆要求須著重祭祀、展演、競技及分享的精神，以達到傳統祭典活動中的傳承目的。

隨後鸞山村民重現射耳祭儀，耆老為小孩「吹耳」，由大人一對一帶領小孩練習「射耳」，已向祖靈祭祀，祈求年收穫，同時教導小孩射擊的技藝。

由於每年全鄉射耳祭都吸引許多民眾前來，延平鄉公所為讓遊客了解布農族文化，推出體驗遊程外，還設有闖關體驗區，原本只開放三百個名額，想不到來了將近四百人，鄉公所只好每梯次增收十人。