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〈南部〉林邊人譙訊號不通 要求業者退費

2017-05-07

暫時恢復高抗災平台通訊

〔記者葉永騫／林邊報導〕屏東縣林邊鄉公所要求六家電信業者拆除林邊鄉高抗災平台，業者疑降低通訊品質反制，昨舉行說明會，數百位民眾痛批電信財團只要錢卻不改善品質，要求退錢，業者澄清，因找不到替代基地台才導致訊號變差，鄉長陳俊吉同意暫時先恢復高抗災平台通訊，但業者需在八月底前找到新地點遷移。

業者指找不到替代基地台

鄉長陳俊吉表示，鄉公所應民意要求去年底通知業者從高抗災平台遷移，並延到本月底才下最後通碟，這段期間六家電信業者沒有遷移，卻關掉平台訊號，造成全鄉一萬八千人通訊受影響。

民眾痛批，從三月起通訊品質就變差了，手機通訊費那麼高，電話、網路卻不通，淪為二等公民，應無條件退費。

8月底前須找新地點遷移

電信業者說明，因為高抗災平台的訊號主要包含林邊市區，卻無法在市區找到適當的替代地點，因此訊號才會變差，要求退費等意見會帶回總公司研議。

由於各方意見分歧，陳俊吉決定先讓高抗災平台恢復訊號，但業者一定要在八月底之前尋找到新的地點，並搭建新的高抗災平台，保障林邊通訊權益。

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  • 手機通訊太差，數百位村民前來關切。（記者葉永騫攝）

    手機通訊太差，數百位村民前來關切。（記者葉永騫攝）

  • 林邊鄉高抗災平台關係到全鄉的通訊品質。（記者葉永騫攝）

    林邊鄉高抗災平台關係到全鄉的通訊品質。（記者葉永騫攝）

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