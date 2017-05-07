〈南部〉台東「幸福住宅」選屋 1/3未被選走
還有118戶 1樓最熱門剩7戶
〔記者張存薇／台東報導〕台東縣平價「幸福住宅」昨天辦選屋作業，有民眾開心將有新家，也有民眾擔心繳不起自備款、房貸選擇棄權，最後有超過三分之一的新屋沒被選走，縣府建設處長吳慶榮指出，將於十八日再辦備取九十戶選屋作業，之後餘屋再通知已符合資格、但未抽中第一波選屋的民眾。
建設處去年推出幸福住宅申購，共有兩千七百多人預登記，經審查資格後八百六十三人符合資格，最後經公開抽籤、三百戶可依順序選屋，另有備取九十名。
共300戶 比市價便宜近4成
台東縣幸福住宅預計將興建十六棟五層樓建築，基地位於台灣史前文化博物館、康樂火車站間，縣長黃健庭指出，這是台東重要的住宅政策，由縣府在縣有地興建住宅，提供比市價便宜三、四成的房屋，希望幫助真正有需要的鄉親購屋，所以有資格限制，不得投資或收租金，契約亦規定五年內不得買賣，之後若要賣屋，必須賣給相同資格者。
幸福住宅共三百戶，以卅坪三房兩廳兩衛浴最受歡迎，共有一百六十戶，廿五坪、廿五坪亦有兩房兩廳，分別有一百戶、四十戶，此外，另有十二戶店面將再標租。卅坪房屋最低三百卅萬元、廿坪最低兩百卅萬元起，黃健庭指出，縣府會協助民眾申請優惠貸款，預計六月中可以動工、明年底完工。
預計6月中動工 明年底完工
昨天的選屋作業共有到場，第一順位的民眾選中一樓新家，而第二位選屋的陳小姐則選四樓，她激動地說很開心有新家，也只能選最便宜的房子，但至少和孩子可以一起住在自己的家。不過部分民眾考量貸款無法負擔、因此沒有到場而棄權。
昨天上午有六十五人未到場棄權，下午則有五十一人未到，另有兩人因為中意房屋被人抽走，當場放棄，總計共一百一十八戶未被選走，而被挑選的新屋以一樓最熱門，僅剩七戶廿五坪房型，另外鄰史前館側路邊的一至五樓也幾乎被挑光，建設處會再通知備取九十戶依序公開選屋，其餘則由符合資格者再抽順位選屋。
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標題：〈南部〉台東「幸福住宅」選屋 1/3未被選走
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