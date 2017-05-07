〈南部〉崁仔頂溪水變紅河 違規工廠抓到了
2017-05-07
業者排廢水 大排滿江紅
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市頭前溪崁仔頂大排昨天清晨被發現整條溪水變成紅色，相當駭人，環保局長魯臺營獲報後帶隊追查，意外查出進口豬腸的腸衣加工廠偉琪實業公司涉嫌提煉抗凝血劑原料再銷往中國，成為地下藥物工廠，衛生局人員立即查封現場機具並移送法辦。
屏東市頭前溪崁仔頂大排昨天清晨被縣議員蔣月惠發現整條溪水變成紅色，河川遭到嚴重污染，立即通報縣府環保局進行追查，局長魯臺營帶隊沿著崁仔頂大排往上游挨家挨戶逐一清查每個工廠，發現腸衣加工的偉琪食品公司排出大量的廢水，雖然顏色沒有很紅，但是整個工廠封閉，明顯在掩護非法行為。
從豬大腸提煉抗凝血劑
環保局馬上聯繫警察局、衛生局等單位採取強制稽查，在工廠內水溝發現排放的污水呈現紅色，工廠內也有些紅色溶劑，稽查人員立即採樣帶回送驗。
魯臺營表示，這家位於清溪里清進巷的腸衣工廠是專門從國外進口豬大腸，後再用強鹼清洗處理做成大腸的腸衣販售，陳姓負責人坦承從五年前開始，又從豬大腸中萃取肝素作為抗凝血劑原料，利用小三通販售到中國，每公斤價格高達二萬元，並沒有流入台灣。
環保局除了將依水污法開罰外，由於食品工廠製造藥品原料已涉嫌違反藥事法、食品藥物法等相關法規，已非單純的污染事件，衛生局立即查封現場的機具，並且進行採樣處理，全案將移送屏東地檢署進一步擴大偵辦。
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