〈北部〉《公務員身分》花縣府9官員選國民黨代表遭質疑 6人退選

2017-05-07

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨花蓮縣黨部昨首次舉行第二十屆全國黨代表選舉政見發表會，這次地方黨部共六十一人參選、應選三十五名，人數創歷年新高，花蓮縣政府甚至有九名官員參選，因違反行政中立法疑慮，其中六名具公務員身分的官員已自動退選，剩環保局長饒忠、衛生局長李宏滿等三人以政務官資格繼續參選。

國民黨主席選舉競爭激烈，全國黨代表席次也從本屆的二十一席增加到三十五席，黃榮華黨部這次也有十八人參選，將選出十四席，國民黨花蓮縣黨部代理主委林盈成說，本屆參選踴躍，顯見黨員對國民黨仍有強烈期待，扣除退選的六人後有五十五人參選；有投票權黨員人數也激增，分別為地方黨部一萬三千八百多人、黃榮華黨部約四千人，合計一萬七千八百多人。

九名縣府參選官員包含環保局長饒忠、衛生局長李宏滿、社會處副處長陳加富、農業處動植物防疫所長黃詩伊、原民處長陳建村、消防局長林文瑞、縣府秘書李繼生、以及戶政事務所主任吳俊毅、王建富，上月二十七日完成號次抽籤。

國民黨花蓮縣黨部解釋，行政中立法第五條規定「公務人員得加入政黨或其他政治團體，但不得兼任政黨或其他政治團體之職務。」因銓敘部曾函文解釋認定黨代表為「黨內職務」，因此陳加富、黃詩伊、林文瑞、陳建村、吳俊毅、王建富六位候選人身分受行政中立法規範，日前已自願聲明退出選舉。

有官員私下強調「公務員以前可以參選」，違反行政中立法的函釋是一○三年以後才有的。他舉例，饒忠過去擔任國小校長也參選十八屆全國黨代表；官員也澄清「是饒忠自己出來參選」，強調：「沒有誰（縣長）叫誰選的問題」。

由於已完成號次抽籤，黨部表示，屆時選票的圈選欄、姓名、號次將不會出現退選六人的資料，但會加註「因法令規定，聲明退出選舉」字樣來因應。

國民黨首次在黨代表選舉辦政見發表會，雖有十四人完成報到，但因候選人「行程滿檔」而僅有五人上台發表政見，現場也透過手機線上直播；搶頭香發表政見的馬耀．福佑說，希望振興國民黨、為黨員服務；國民黨不分區立委徐榛蔚也到場為參選人加油打氣。