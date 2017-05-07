| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大貨車闖國一36.8K封閉車道 撞死2工人肇逃 PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉玉里觀音國小百歲 校友嬤舉旗進場

2017-05-07

穿阿美族服 4人超過3百歲

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一九一七年創校的花蓮玉里鎮觀音國小，昨歡慶百歲生日，除了舉辦村校運動會、切蛋糕，還有四位超過八十歲的阿嬤盛裝穿阿美族服「舉校旗進場」！

位於花東縱谷東側、海岸山脈西邊山腳的觀音國小，是只有廿一名學生的迷你偏鄉小學，校長老師加職員及役男多達十七人，「生師比」幾乎是一比一。為慶祝學校百歲生日，上月全校「走上街頭」彈奏烏克麗麗唱歌遊行，宣傳校慶活動，還到社區日托站表演給阿公阿嬤聽。

校長陳慈芳說，事先於部落召開協調會，頭目張信治及副頭目張有興等耆老們都很興奮、一起出點子，除了展售社區農產品、社區媽媽的運動員進場表演之外，還有日治時代畢業的四位阿嬤跳出來擔任舉棋手，要舉學校校旗進場。

包括八十八歲的王敏綢、八十五歲的陳桂花、八十一歲張秀玉及八十歲張秀香共四位「前五屆老校友」，盛裝穿著阿美族服精神抖擻舉校旗進場，通過司令台讓現場一陣歡呼；而全校小朋友還跳起懷舊版的「國民健康操」，展現活力。

陳桂花阿嬤說，她在公學校念到六年級畢業，她記得一年級老師教唱的日本兒歌，後來戰爭開始，美國飛機好幾次開機關槍掃射村子，她們都跑到學校後山躲藏，她說，兒女及孫子也都是觀音國小畢業，很高興替學校過生日。

副縣長蔡運煌 也是校友

一九五二年畢業的花蓮縣副縣長蔡運煌也是該校傑出校友，昨回母校還頒發「校友證書」給祖孫三代都畢業於觀音國小的校友家族；校園內也有老照片回顧展、歷屆校友名牆展出，讓校友們回憶起童年時光。

觀音國小創校時是玉里國小（璞石閣公學校）的觀音山分校，第二年獨立設置三年制的觀音山蕃人公學校，一九二一年再改為六年制的觀音山公學校，招收阿美族、布農族及漢人移民，戰後一度改稱觀山國小，到一九九三年才變成今天的校名。

廣告
  • 副縣長蔡運煌（左一）也是校友、玉里鎮長龔文俊（左三）、校長陳慈芳（左二）等，一起為觀音國小切一百歲蛋糕。（記者花孟璟攝）

    副縣長蔡運煌（左一）也是校友、玉里鎮長龔文俊（左三）、校長陳慈芳（左二）等，一起為觀音國小切一百歲蛋糕。（記者花孟璟攝）

  • 全校二十一人的觀音國小慶祝百歲生日，四位八十歲阿嬤級校友盛裝擔任舉旗手，舉校旗進場。（記者花孟璟攝）

    全校二十一人的觀音國小慶祝百歲生日，四位八十歲阿嬤級校友盛裝擔任舉旗手，舉校旗進場。（記者花孟璟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
三義雲火龍節 插香祈福開跑

苗栗縣地方重要慶典「三義雲火龍節」，即日起至二十二日在三義鄉天后宮、五穀宮，及河川加蓋廣場等展開，公所昨天上午在天后宮舉辦雲火龍插香祈福儀式…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：〈北部〉玉里觀音國小百歲 校友嬤舉旗進場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.