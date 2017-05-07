〈北部〉玉里觀音國小百歲 校友嬤舉旗進場
穿阿美族服 4人超過3百歲
〔記者花孟璟／花蓮報導〕一九一七年創校的花蓮玉里鎮觀音國小，昨歡慶百歲生日，除了舉辦村校運動會、切蛋糕，還有四位超過八十歲的阿嬤盛裝穿阿美族服「舉校旗進場」！
位於花東縱谷東側、海岸山脈西邊山腳的觀音國小，是只有廿一名學生的迷你偏鄉小學，校長老師加職員及役男多達十七人，「生師比」幾乎是一比一。為慶祝學校百歲生日，上月全校「走上街頭」彈奏烏克麗麗唱歌遊行，宣傳校慶活動，還到社區日托站表演給阿公阿嬤聽。
校長陳慈芳說，事先於部落召開協調會，頭目張信治及副頭目張有興等耆老們都很興奮、一起出點子，除了展售社區農產品、社區媽媽的運動員進場表演之外，還有日治時代畢業的四位阿嬤跳出來擔任舉棋手，要舉學校校旗進場。
包括八十八歲的王敏綢、八十五歲的陳桂花、八十一歲張秀玉及八十歲張秀香共四位「前五屆老校友」，盛裝穿著阿美族服精神抖擻舉校旗進場，通過司令台讓現場一陣歡呼；而全校小朋友還跳起懷舊版的「國民健康操」，展現活力。
陳桂花阿嬤說，她在公學校念到六年級畢業，她記得一年級老師教唱的日本兒歌，後來戰爭開始，美國飛機好幾次開機關槍掃射村子，她們都跑到學校後山躲藏，她說，兒女及孫子也都是觀音國小畢業，很高興替學校過生日。
副縣長蔡運煌 也是校友
一九五二年畢業的花蓮縣副縣長蔡運煌也是該校傑出校友，昨回母校還頒發「校友證書」給祖孫三代都畢業於觀音國小的校友家族；校園內也有老照片回顧展、歷屆校友名牆展出，讓校友們回憶起童年時光。
觀音國小創校時是玉里國小（璞石閣公學校）的觀音山分校，第二年獨立設置三年制的觀音山蕃人公學校，一九二一年再改為六年制的觀音山公學校，招收阿美族、布農族及漢人移民，戰後一度改稱觀山國小，到一九九三年才變成今天的校名。
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標題：〈北部〉玉里觀音國小百歲 校友嬤舉旗進場
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