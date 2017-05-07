〈北部〉江聰淵前進溪南 陳歐珀深入基層
縣長初選 綠雙雄較勁
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕將參加民進黨宜蘭縣長初選宜蘭市長江聰淵，今（七日）將以「開創新局，迎向挑戰」為口號，在羅東鎮成立溪南競選後援會；黨內對手立委陳歐珀昨回應，他也將展開傾聽之旅，了解鄉親心聲；國民黨籍的羅東鎮長林姿妙則表示，尊重所有參選人的努力。
江聰淵指出，黨內民調顯示個人在溪南地區知名度不足，所以才會在羅東成立後援會，希望獲得更多選民的認識，增加對他的信心與支持。
江聰淵表示，宜蘭市長任期已過半，也營造了許多成果，如幼兒教育、青年返鄉、終身學習及老人關懷等各種政策，都陸續落實，希望這些成果，能給縣民當作參考，讓宜蘭市的施政經驗 ，成為團隊進軍宜蘭縣政府最大的動力。
江聰淵指出，從民調上顯示，個人在溪南地區知名度還顯不足，還有百分三十的溪南選民，不認識他，因此特別在羅東成立競選後援會，希望獲得更多選民的認識，也讓更多人知道，他想推動的具體縣政。
他也強調，後援會的成立，最重要的工作就是傾聽民意，廣納更多民眾對於中央政府及地方政府在施政上的一些建言，當作團隊未來的施政目標，也能夠將這些意見傳達給中央政府做參考，提升施政品質。
針對江聰淵在溪南成立後援會，擴大自身知名度，陳歐珀表示，民進黨人才濟濟，黨內初選是民主政治常態，與江聰淵將彼此各自努力。
陳歐珀說，倒是國民黨最近在國會蠻橫無理的杯葛前瞻預算，現在縣內的交通問題每況愈下，前瞻建設和未來規劃非常重要，重新定位宜蘭是首要課題，國民黨的作為根本完全背離民意，他強調，民眾期盼的是真正愛宜蘭、關心宜蘭的候選人，自己會展開傾聽之旅，了解鄉親的心聲，並加強與中央的溝通，爭取宜蘭的建設！
林姿妙：尊重其他參選人
林姿妙則表示，每一位參選人都有對這片土地的看法與見解，更有自己的做法與步調，只要是為宜蘭做正向與進步的事，其他參選人的努力她都會尊重，這也是民主政治最重要的意涵。
看更多！請加入自由時報粉絲團
苗栗縣地方重要慶典「三義雲火龍節」，即日起至二十二日在三義鄉天后宮、五穀宮，及河川加蓋廣場等展開，公所昨天上午在天后宮舉辦雲火龍插香祈福儀式…
- 85歲老翁再戰珠峰 壯志未酬在基地營過世
- 撿到千元要2千當酬金 中國律師：不違法
- 竹南婦人命案 逮獲一男 車內有刀 布鞋染血
- 「立法嚴執法寬」之禍害 違建激增至66.2萬件
- 健康充電站 ─ 關節炎治療講座
- 自由廣場》論妨害司法公正罪
- 朱俐靜《女神》DJ秀 Legacy秒變夜店
- 大同經營權之爭 林郭文豔完勝市場派的下一步…
- 手臂疲勞進傷兵 殷仔跳過先發
- 狼師案慢半拍 南檢深夜急澄清：要保護「當事人」
- 3歲童顱內出血、下體菸疤命危 母親、繼父涉嫌虐童
- 〈圖文專欄〉愛妳 珍視自己
- 左撇子詹姆斯 學喬丹變「右派」
- 陸軍T65K2槍機遺失 約談45官兵
- 健康聚寶盆》 銀髮族咀嚼困難 多吃魚肉補充「蛋白質」
- 戴資穎公益趴有戲 捲袖、鬧柯P
- 球后搭周董 完美開球
- 鯨向海／密雲感覺
- 老外屋頂活春宮 發現被拍 照樣完事
- 日本LPGA薩隆巴斯盃》南韓金荷娜躍領先 蔡佩穎升第7
- 尾上若葉嗨翻男粉 H奶洗臉送原味小褲
- 任爸簽放棄急救 Selina坦言難放下
- 【小小說】一個妻子的日常
- 周董的MVP 又被「三轟哥」攔胡
- 立法嚴執法寬 苦了你我
- 4年磨一勝 林樺慶「香菇」
- 法令跟不上時代 都更難如登天
- 福隆沙雕季10週年 10歲免門票
- 美德法都有過…最後關頭「駭」大選 似成新常態
- 大貨車闖國一36.8K封閉車道 撞死2工人肇逃
- 梅芳演活《先生媽》 合體李李仁飆戲
- 法國金童拚經濟 減稅創造就業
- 中山高36.8K凌晨施工 2工人遭輾斃
- 〈徵文大拼盤〉大人味兒玩具 男人篇
- 鍾潔希領養外甥17年 曾為這件事吃味
- 日韓台等八國鋼鐵銷美 將被課雙反稅
- 天熱戲水... 雲林、台南3國中生溺死
- 找回美麗的妳 單親媽正向堅毅 獲表揚
- 〈幸福補習班〉愈愛愈積極 幸福在眼前
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 FAT cancels flights as flight attendants take joint ‘day off’
標題：〈北部〉江聰淵前進溪南 陳歐珀深入基層
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email