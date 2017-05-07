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〈北部〉江聰淵前進溪南 陳歐珀深入基層

2017-05-07

縣長初選 綠雙雄較勁

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕將參加民進黨宜蘭縣長初選宜蘭市長江聰淵，今（七日）將以「開創新局，迎向挑戰」為口號，在羅東鎮成立溪南競選後援會；黨內對手立委陳歐珀昨回應，他也將展開傾聽之旅，了解鄉親心聲；國民黨籍的羅東鎮長林姿妙則表示，尊重所有參選人的努力。

江聰淵指出，黨內民調顯示個人在溪南地區知名度不足，所以才會在羅東成立後援會，希望獲得更多選民的認識，增加對他的信心與支持。

江聰淵表示，宜蘭市長任期已過半，也營造了許多成果，如幼兒教育、青年返鄉、終身學習及老人關懷等各種政策，都陸續落實，希望這些成果，能給縣民當作參考，讓宜蘭市的施政經驗 ，成為團隊進軍宜蘭縣政府最大的動力。

江聰淵指出，從民調上顯示，個人在溪南地區知名度還顯不足，還有百分三十的溪南選民，不認識他，因此特別在羅東成立競選後援會，希望獲得更多選民的認識，也讓更多人知道，他想推動的具體縣政。

他也強調，後援會的成立，最重要的工作就是傾聽民意，廣納更多民眾對於中央政府及地方政府在施政上的一些建言，當作團隊未來的施政目標，也能夠將這些意見傳達給中央政府做參考，提升施政品質。

針對江聰淵在溪南成立後援會，擴大自身知名度，陳歐珀表示，民進黨人才濟濟，黨內初選是民主政治常態，與江聰淵將彼此各自努力。

陳歐珀說，倒是國民黨最近在國會蠻橫無理的杯葛前瞻預算，現在縣內的交通問題每況愈下，前瞻建設和未來規劃非常重要，重新定位宜蘭是首要課題，國民黨的作為根本完全背離民意，他強調，民眾期盼的是真正愛宜蘭、關心宜蘭的候選人，自己會展開傾聽之旅，了解鄉親的心聲，並加強與中央的溝通，爭取宜蘭的建設！

林姿妙：尊重其他參選人

林姿妙則表示，每一位參選人都有對這片土地的看法與見解，更有自己的做法與步調，只要是為宜蘭做正向與進步的事，其他參選人的努力她都會尊重，這也是民主政治最重要的意涵。

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  • 立委陳歐珀昨回應，他也將展開傾聽之旅。（資料照，記者林敬倫攝）

    立委陳歐珀昨回應，他也將展開傾聽之旅。（資料照，記者林敬倫攝）

  • 將參加民進黨宜蘭縣長初選宜蘭市長江聰淵，今將以「開創新局，迎向挑戰」為口號，在羅東鎮成立溪南競選後援會，期盼能打開個人知名度。（記者林敬倫攝）

    將參加民進黨宜蘭縣長初選宜蘭市長江聰淵，今將以「開創新局，迎向挑戰」為口號，在羅東鎮成立溪南競選後援會，期盼能打開個人知名度。（記者林敬倫攝）

  • 羅東鎮長林姿妙表示，尊重不同參選人的努力。（資料照，記者江志雄攝）

    羅東鎮長林姿妙表示，尊重不同參選人的努力。（資料照，記者江志雄攝）

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