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〈北部〉清大生打造賽車 4.2秒加速百公里

2017-05-07

〔記者王駿杰／竹市報導〕清華大學一群愛好F1方程式賽車的動力機械系學生，創立「賽車工廠」（NTHU Racing），親手打造賽車，去年赴日本參加國際學生方程式賽車。他們不到一年內又造出升級版的「清華二號」賽車，零到一百公里加速只要四‧二秒，九月將再赴日參賽爭取更好的成績。

清大表示，賽車工廠是動機系學生於二○一五年創立的學生方程式賽車隊伍，今年加入了工程與系統科學系、物理系、電機系、工業工程系及資工系的隊員，新的「清華二號」總重二二五公斤，比前一代減少一二五公斤，各項性能都進化升級。

創隊隊長、清大動機系大四生林展均表示，賽車工廠去年首次參賽，在台灣的參賽隊伍中排名第一，但來自全球的九十二支隊伍中只排名第六十五，還有很大的進步空間。今年目標是進入前三十名，正全力備戰，籌募車體海運費用，期待順利出發。

清大賽車工廠隊長、動機系大三生吳中信說，為了讓車子速度更快，把全車的結構及零件輕量化，車長由三公尺縮短為二公尺，懸吊系統採用輕巧、強度又高的鈦合金，連剎車踏板與座椅的重量也減輕，引擎性能也重新設定更加傑出。

日本國際學生方程式賽車（Student Formula Japan）邁入第十五屆，今年共有來自日本、台灣、印尼、泰國、中國、印度、孟加拉、奧地利的九十八支隊伍參賽。

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  • 清華二號賽車零到一百公里加速只要四‧二秒。 （記者王駿杰翻攝）

    清華二號賽車零到一百公里加速只要四‧二秒。 （記者王駿杰翻攝）

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