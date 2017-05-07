〈北部〉竹北、新豐掩埋場「爆量」 砸1.2億復育活化

2017-05-07

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣竹北、新豐區域垃圾掩埋場的垃圾堆積如山，蚊蠅孳生，衛生堪慮，竹北市長何淦銘與縣府環保局表示，將斥資一億兩千萬元進行復育，活化再利用，如七月可以順利動工，工期約兩年。

環保局表示，這項工程獲環保署補助八千四百萬元，縣府自籌三千六百萬元，近期將召開說明會，並經議會審議通過後辦理公開招標作業。

臭味惹怨 加強消毒、清除

竹北市民代表陳素珍、鍾國章、曾金清等人表示，近一個月來，掩埋場的垃圾不斷堆置，附近居民頻頻抱怨又見垃圾山！因靠近民宅，消毒不夠，海風一吹即臭氣沖天。炎夏和颱風季節將至，恐孳生病媒蚊和污染環境。

竹北市公所清潔隊長王貴生說，全縣垃圾處理由環保局統一調度，公所配合垃圾減量；適逢新竹市焚化爐歲休，竹北市和新豐鄉近期堆置約四千五百多公噸，今後將從靠近南側的垃圾開始清除並加強消毒，以降低對附近居民環境衛生的影響。

環保局表示，竹北、新豐區域垃圾掩埋場佔地二公頃多，廿年來共掩埋、堆置約七萬餘公噸垃圾，遠超過原設計容量，預估其中約三、四成垃圾，經過重新篩選、分類後，可被清走焚化或是再利用，其他垃圾仍將就地掩埋。

位軍方管制區 活化受限制

環保局說，掩埋場位在軍方管制區，活化使用上受到限制；預計復育工程完成後，所清出空間，四成將供中央緊急調度，六成供新竹縣不可燃垃圾及天然災害緊急堆置使用。

此外，新竹縣湖口鄉毗鄰火車站的達生陸橋下，被民眾抱怨周邊路段常散發尿騷味，並擔心橋下空間幽暗，恐有治安疑慮，讓夜歸女子不敢通行。

湖口鄉公所表示，將研擬施設便利廁所、加強清潔，並請警方協助多巡邏。