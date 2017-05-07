〈北部〉竹北、新豐掩埋場「爆量」 砸1.2億復育活化
2017-05-07
〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣竹北、新豐區域垃圾掩埋場的垃圾堆積如山，蚊蠅孳生，衛生堪慮，竹北市長何淦銘與縣府環保局表示，將斥資一億兩千萬元進行復育，活化再利用，如七月可以順利動工，工期約兩年。
環保局表示，這項工程獲環保署補助八千四百萬元，縣府自籌三千六百萬元，近期將召開說明會，並經議會審議通過後辦理公開招標作業。
臭味惹怨 加強消毒、清除
竹北市民代表陳素珍、鍾國章、曾金清等人表示，近一個月來，掩埋場的垃圾不斷堆置，附近居民頻頻抱怨又見垃圾山！因靠近民宅，消毒不夠，海風一吹即臭氣沖天。炎夏和颱風季節將至，恐孳生病媒蚊和污染環境。
竹北市公所清潔隊長王貴生說，全縣垃圾處理由環保局統一調度，公所配合垃圾減量；適逢新竹市焚化爐歲休，竹北市和新豐鄉近期堆置約四千五百多公噸，今後將從靠近南側的垃圾開始清除並加強消毒，以降低對附近居民環境衛生的影響。
環保局表示，竹北、新豐區域垃圾掩埋場佔地二公頃多，廿年來共掩埋、堆置約七萬餘公噸垃圾，遠超過原設計容量，預估其中約三、四成垃圾，經過重新篩選、分類後，可被清走焚化或是再利用，其他垃圾仍將就地掩埋。
位軍方管制區 活化受限制
環保局說，掩埋場位在軍方管制區，活化使用上受到限制；預計復育工程完成後，所清出空間，四成將供中央緊急調度，六成供新竹縣不可燃垃圾及天然災害緊急堆置使用。
此外，新竹縣湖口鄉毗鄰火車站的達生陸橋下，被民眾抱怨周邊路段常散發尿騷味，並擔心橋下空間幽暗，恐有治安疑慮，讓夜歸女子不敢通行。
湖口鄉公所表示，將研擬施設便利廁所、加強清潔，並請警方協助多巡邏。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
三義雲火龍節 插香祈福開跑
苗栗縣地方重要慶典「三義雲火龍節」，即日起至二十二日在三義鄉天后宮、五穀宮，及河川加蓋廣場等展開，公所昨天上午在天后宮舉辦雲火龍插香祈福儀式…
網友回應
熱門新聞
- 85歲老翁再戰珠峰 壯志未酬在基地營過世
- 撿到千元要2千當酬金 中國律師：不違法
- 竹南婦人命案 逮獲一男 車內有刀 布鞋染血
- 「立法嚴執法寬」之禍害 違建激增至66.2萬件
- 健康充電站 ─ 關節炎治療講座
- 自由廣場》論妨害司法公正罪
- 朱俐靜《女神》DJ秀 Legacy秒變夜店
- 大同經營權之爭 林郭文豔完勝市場派的下一步…
- 手臂疲勞進傷兵 殷仔跳過先發
- 狼師案慢半拍 南檢深夜急澄清：要保護「當事人」
- 3歲童顱內出血、下體菸疤命危 母親、繼父涉嫌虐童
- 〈圖文專欄〉愛妳 珍視自己
- 左撇子詹姆斯 學喬丹變「右派」
- 陸軍T65K2槍機遺失 約談45官兵
- 健康聚寶盆》 銀髮族咀嚼困難 多吃魚肉補充「蛋白質」
- 戴資穎公益趴有戲 捲袖、鬧柯P
- 球后搭周董 完美開球
- 鯨向海／密雲感覺
- 老外屋頂活春宮 發現被拍 照樣完事
- 日本LPGA薩隆巴斯盃》南韓金荷娜躍領先 蔡佩穎升第7
- 尾上若葉嗨翻男粉 H奶洗臉送原味小褲
- 任爸簽放棄急救 Selina坦言難放下
- 【小小說】一個妻子的日常
- 周董的MVP 又被「三轟哥」攔胡
- 立法嚴執法寬 苦了你我
- 4年磨一勝 林樺慶「香菇」
- 法令跟不上時代 都更難如登天
- 福隆沙雕季10週年 10歲免門票
- 美德法都有過…最後關頭「駭」大選 似成新常態
- 大貨車闖國一36.8K封閉車道 撞死2工人肇逃
- 梅芳演活《先生媽》 合體李李仁飆戲
- 法國金童拚經濟 減稅創造就業
- 中山高36.8K凌晨施工 2工人遭輾斃
- 〈徵文大拼盤〉大人味兒玩具 男人篇
- 鍾潔希領養外甥17年 曾為這件事吃味
- 日韓台等八國鋼鐵銷美 將被課雙反稅
- 天熱戲水... 雲林、台南3國中生溺死
- 找回美麗的妳 單親媽正向堅毅 獲表揚
- 〈幸福補習班〉愈愛愈積極 幸福在眼前
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 FAT cancels flights as flight attendants take joint ‘day off’
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉竹北、新豐掩埋場「爆量」 砸1.2億復育活化
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分