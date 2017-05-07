〈北部〉優良、資深護理人員 桃市長頒獎

2017-05-07

〔記者李容萍／龍潭報導〕五月十二日是「國際護師節」，市府衛生局、桃園市護理師護士公會昨天表揚優良及資深護理人員，市長鄭文燦頒獎給六十位優良護理人員、年資超過十年的資深護理人員一三七九位，其中一位服務滿四十年。

獲獎的護理師，有的在開刀房服務近四十年，或在安寧領域陪伴病人走完人生最後一程、曾參與空難及大量傷患照護、專責早產兒家庭照護、指導學童潔牙、偏鄉社區照護、長照服務及護理研究教學等各項服務領域。

林口長庚醫院推薦的林秋子，護理資歷約卅五年，父親因八二三砲戰雙眼失明、長期住院，她從小耳濡目染，立志當白衣天使，由於家境清寒，國中畢業放棄就讀第一志願省女中而改讀護校，再攻讀夜二專、在職進修二技，最後取得長庚大學資訊管理研究所碩士，現為台灣護理學會個案及專案報告審查委員、新生醫專護理科兼任講師。

同為林口長庚醫院推薦的施美娟，彙整急診兒科在靜脈注射護理相關問題，參考文獻提出「轉移注意力」及「增加安全感」兩種方式，在注射前以遊戲、玩具、繪本等，把治療室環境佈置溫馨，並設計「靜脈注射治療椅」，讓家屬環抱提供病童安全感，獲得好評。

鄭文燦表示，桃園市目前有一萬四千多名執業護理人員，護理工作戰戰兢兢，面對的壓力都是最直接的，不分晝夜、不辭辛勞的照護病患，要向護理人員致上最高敬意。