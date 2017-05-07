〈北部〉八德、觀音區 表揚模範母親

2017-05-07

〔記者鄭淑婷、謝武雄／綜合報導〕母親節即將來臨，八德區、觀音區昨天表揚模範母親，市長鄭文燦出席表示，每位媽媽都有令人感動、敬佩的故事，每個平凡的家庭都有不平凡的媽媽，為人子女一定要對媽媽和顏悅色，不要把媽媽的關心當成嘮叨，隨時都要愛媽媽。

八德區有四十九位模範母親，由原住民協進會推薦的孫秀蘭，來自花蓮縣阿美族，六十二歲的她搬來桃園已三十多年，從沒忘記自身的母語文化，她擔心年輕一輩的族人不會說母語，在桃園市部落大學擔任講師，也跑遍各級學校教授原住民語、帶領學生參加族語認證等，她的兩名子女在教職、軍職各有發展。

觀音區有廿五位模範母親，六十五歲的蔡麗運為了照顧丈夫與前妻所生的四個小孩及年邁的公公，她未曾生育，如今更全心照顧孫子及年邁先生，還參加環保志工活動。

八十歲的余李玉松在中年喪偶，辛苦撫養三子三女，不僅負責農田工作，還開便利商店做生意，如今兒女都成家立業，總算苦盡甘來。