〈北部〉全中運第四創紀錄 發884萬獎金

2017-05-07

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市在今年全中運勇奪五十五金、六十一銀、五十四銅，總成績全國第四，創歷年最佳成績，市長鄭文燦昨天設宴款待優秀選手並頒發獎勵金，共頒發八八四萬餘元；對於部分教練抱怨只有選手、學校有獎勵金，教練卻什麼都沒有；鄭文燦在會場宣布，已指示教育局在一週內修改獎勵金辦法，教練今年起也有獎勵金。

鄭文燦指出，今年全中運，桃園市共有五項七人打破大會紀錄，共獲得五十五面金牌、六十一面銀牌、五十四面銅牌，名列全國第四名，在金牌數及總獎牌數都創下歷年最佳成績；在十七個比賽項目中，以跆拳道、射擊、武術、田徑、空手道、游泳等六項表現最佳，光是這六個項目就囊括四十四金、四十八銀、四十一銅，桃園市在一○八年將舉辦全國運動會，期許優秀選手代表桃園市繼續爭取佳績。

鄭文燦昨天頒發各項獎勵金，個人部分有四四六位選手獲獎，發出四九一萬多元獎金，另有四十九所學校獲頒三九二萬多元，總計發出八八四萬餘元。

教練沒獎勵 市長宣布修改辦法

有部分教練抱怨，桃園市在全中運大放異采，但只有選手、學校有獎勵金，辛苦指導選手的教練卻什麼也沒有，很不公平；對此，鄭文燦在會場宣布，已指示教育局在一週內修改獎勵金辦法，也提供教練獎勵金，從今年起適用。

他並說，市府從去年起針對各項比賽前三名的績優選手，再加碼發放每月四千元至一萬二千元不等的補貼，一○六年度發放一八四八萬元，市府推廣中等學校運動，一年花費二七三二萬元。

鄭文燦說，市府支持各項體育發展，興建桃園、八德、蘆竹、中壢、平鎮五座國民運動中心，以及南平公園運動中心、大溪國小多功能運動中心，也將增設龜山國民運動中心、龍岡國民運動中心，桃園市未來將有九座國民運動中心，天幕球場有廿座，永豐高中、平鎮市立棒球場將各設置一座射箭場，提供市民全方位的優質運動場所。