〈北部〉桐花終盛開 桃園5區19處可遊賞
2017-05-07
賞桐最佳時機 估至14日
〔記者李容萍／楊梅報導〕「五月雪」終於報到！桃園客家桐花祭活動從四月十五日開跑，但市內各處欣賞桐花的景點幾乎綠油油一片，直到最近這兩天，雪白的桐花才陸續盛開，市府客家事務局彙整龍潭、大溪、楊梅、桃園、復興五區共十九處賞桐景點，預估即日起到十四日是最佳的賞桐時機，呼籲民眾把握浪漫的「五月雪」。
桐花祭系列活動昨天在楊梅區東森山林渡假酒店舉辦賞桐健行，吸引近五千名民眾參加，桐花枝頭已綻放朵朵白花，步道兩側落英繽紛、宛若積雪，民眾沿途直呼好浪漫，低頭撿拾花瓣擺出各式花樣，邊走邊拍玩得不亦樂乎。
市長鄭文燦主持健行開走儀式，他表示，市內桐花已盛開超過五成，楊梅區永揚社區的桐花種植密度高，以傳統砌石工法修築的百年「保甲古道」，串連擁有大片原生桐花林的東森山林桐花步道，是楊梅賞桐健行的秘境。
楊梅區長姚敦明預告今天及十四日有「漫步桐林．楊梅懷古」步道巡禮活動，前二百名現場排隊報名可獲得「市集抵用券」與「桐花隨手墊」；另外，今天在龍潭區甘家堡桐花林有桐花茶席、音樂饗宴，十三日、十四日在高原社區有「當我們桐在一起」活動。
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