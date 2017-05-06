〈南部〉台南》新市政中心「再花兩百萬」評估 挨轟浪費

2017-05-06

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府去年透過開放決策公民論壇，選出三處新市政中心，都發局昨天在議會表示，今年將再花二百多萬元就三地點進行評估。市議員王家貞等人痛批浪費公帑，質疑市府財政拮据，還需要新市政中心嗎？為何還要再花二百多萬元去評估？

王家貞、李中岑、蔡育輝、林燕祝等議員昨天質詢時批評，新市政中心根本是在玩土地開發的遊戲。蔡育輝說，去年評選新市政中心，大費周章找了二百多個公民選址，選出的這三地點，任何人來選也會這樣選，根本多此一舉，而且今年預算並未編列新市政中心評估費用，市府卻以開放決策等名目偷渡。

王家貞質疑，三地點評估後，有把握新市政中心搬遷點會出線嗎？即便選出新址，也會再變更，根本浪費資源、公帑。

都發局長莊德樑則說，這無關炒地皮，這是市政中心評選接續計畫，經費來自第二預備金。

去年公布的七個新市政中心選址地點，包括官田工業區東側地區、麻豆交流道南側地區、南科ＡＢＣ區周邊地區、善化目加溜灣大道北側地區、新市看西農場周邊地區、安定國八交流道周邊地區及新化虎踞與知義營區周邊地區等七處地點。最後選出「善化目加溜灣大道北側、南科ＡＢＣ周邊、新市看西農場周邊」三個地點（見上圖，記者蔡文居翻攝），進入第二階段評估，三地點都在大台南中心地點新市和善化一帶。