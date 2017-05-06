| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉仁德區污水下水道「用戶接管」 月底發包

2017-05-06

〔記者楊金城／新營報導〕台南市水利局與內政部營建署加速推動仁德污水下水道系統建設，仁德水資源回收中心第一期新建工程去年五月啟用運轉，接著開辦用戶接管工程，五月底辦理第三標接管工程發包，經費估算二億二千萬元，接管戶數一二○三戶。

仁德區污水下水道管網工程將污水用戶接管工程分成六個標案，接管總戶數約一萬三三八一戶，完工後可提升台南市污水下水道接管率二％，目前全市為十七％。

水利局說，仁德接管工程第一標及第二標在仁德上崙里、後壁里、新田里陸續開工施作中，第三標工程約在仁德保安路二段、文賢路一段及二段、保學路、保學一街及二街、文賢二街等，在上崙里、田厝里、三甲里、保安里及中生里等里，預計接管戶數約一二○三戶，總工程費約二億二千萬元，施工期六百八十天。

水利局說，施工將影響居民進出，工程發包開工後會舉辦說明會，向民眾報告施工計畫，強調完成污水下水道後，除了改善居民生活品質、整個地區居住衛生環境，也能減少河川污染，希望民眾多加配合。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
飛雁新村開發 台南市府：朝公園規劃

永康六甲頂飛雁新村因文化遺址及樹木保留問題，引發都市開發爭議。都發局長莊德樑昨在議會表示，當地有文化遺址，要開發蓋房子有困難，未來將朝公園來…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：〈南部〉仁德區污水下水道「用戶接管」 月底發包


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.