〈南部〉仁德區污水下水道「用戶接管」 月底發包
2017-05-06
〔記者楊金城／新營報導〕台南市水利局與內政部營建署加速推動仁德污水下水道系統建設，仁德水資源回收中心第一期新建工程去年五月啟用運轉，接著開辦用戶接管工程，五月底辦理第三標接管工程發包，經費估算二億二千萬元，接管戶數一二○三戶。
仁德區污水下水道管網工程將污水用戶接管工程分成六個標案，接管總戶數約一萬三三八一戶，完工後可提升台南市污水下水道接管率二％，目前全市為十七％。
水利局說，仁德接管工程第一標及第二標在仁德上崙里、後壁里、新田里陸續開工施作中，第三標工程約在仁德保安路二段、文賢路一段及二段、保學路、保學一街及二街、文賢二街等，在上崙里、田厝里、三甲里、保安里及中生里等里，預計接管戶數約一二○三戶，總工程費約二億二千萬元，施工期六百八十天。
水利局說，施工將影響居民進出，工程發包開工後會舉辦說明會，向民眾報告施工計畫，強調完成污水下水道後，除了改善居民生活品質、整個地區居住衛生環境，也能減少河川污染，希望民眾多加配合。
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