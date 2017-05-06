〈南部〉台南》拓寬、開路3工程 獲9億補助

2017-05-06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「一○四至一○七年中央生活圈道路交通系統建設」計畫，營建署再新增核定補助台南市六甲西側外環道路工程（南段）、仁德區文賢路拓寬工程、中西區「CF-2-10m」道路工程等三件，經費共九億餘元，而這項計畫南市至今已獲中央補助共十一件，總經費達九十四．一億元。

工務局說，生活圈道路計畫有助建構南市「三縱三橫」道路交通支線系統，創造一小時生活圈，完善都會區便捷聯外道路交通網。

工務局說，六甲西側外環道路工程南段，可提供六甲市區、官田工業區及周邊地區通往國道三號烏山頭交流道便捷道路，總長一八五○公尺，用地費加工程費約四．四億元，完工後可促進地方觀光產業發展。

仁德區文賢路（台一線至保安路）拓寬工程，為奇美博物館東側連絡道路，總長約一八九○公尺，鄰近保安火車站及奇美博物館通往省道台一線，用地加工程費約四．三四億元，可強化地區路網運輸功能。

中西區CF-2-10m道路工程，總長約三一○公尺，經費約二千八百萬元，將作為永華國民運動中心聯外道路。

除了新增的三件，其他還有西港外環道、台江大道2-7西段、北外環道路第三期及二、四期，特27號道路、永康交流道聯絡道、永康創意設計園區聯外道、國道兩側平面道路等。