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〈南部〉報所得稅 六甲假日「駐里服務」

2017-05-06

〔記者楊金城／六甲報導〕迎接五月報稅季，六甲區公所為協助民眾輕鬆完成申報綜合所得稅，除了延續中午不打烊的貼心服務，今年更推出假日進駐里辦公處的行動報稅服務。

特別的是，公所報稅服務台和國稅局新營分局也設有遠距視訊服務連線系統，可立即解決報稅、國稅諮詢相關問題，連新營、官田鄉親也跑來六甲公所，甚至有嘉義民眾就近在公所完成申報。

區長蔡秀琴說，六甲區部分里民居住偏遠山區，不會網路申報，年輕人也長年居住外地，公所特別安排同仁協助民眾網路試算、解說申報疑義。

今年公所更推出行動服務，十三、廿日的週六，調派公所員工進駐有Wi-Fi的六甲里、甲東里、七甲里、水林里等四里辦公處，提供報稅服務。

公所報稅服務台則是即日起到六月一日的每日上午八點至下午五點，中午不休息，民眾別忘了攜帶必要證件戶口名簿、印章或自然人憑證、已註冊的健保卡至公所申辦。

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  • 六甲區公所為協助民眾申報綜合所得稅，報稅服務台中午不打烊，貼心為民服務。（記者楊金城攝）

    六甲區公所為協助民眾申報綜合所得稅，報稅服務台中午不打烊，貼心為民服務。（記者楊金城攝）

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