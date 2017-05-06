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〈南部〉將軍學童自製繪本》詩話將庄 畫說吳新榮「飛鴿傳藥單」

2017-05-06

〔記者楊金城／將軍報導〕將軍國小學童自製的第五本家鄉故事繪本《詩話將庄》最近出版，描述吳萱草、吳新榮和施獻忠等三位將軍區在地文學家、詩人的故事，其中，吳新榮不只是名醫，也是著名鹽份地帶文學家，他連寫卅三年的日記、帶「紅腳笭」行醫，「飛鴿傳書」傳遞藥單的事蹟讓人稱奇。

吳萱草、吳新榮是父子，前台南縣醫師公會理事長吳南河醫師是吳新榮次子，他到場分享說，父親連寫卅三年日記，成了調查當時社會環境的第一手史料。將軍國小校長陳良圖說，吳新榮在日治和戰後曾因政治迫害入獄三次，在獄中也不改變寫日記習慣，很不簡單。

吳新榮四子吳夏雄也說，記憶中，父親飼養紅腳笭，出外看診時都會帶著鴿籠，為人看完病，開的藥單就放在鴿子腳環內，「飛鴿傳書」送回佳里的診所，病人去佳里診所時就能拿到藥，不必再等候。

陳良圖說，吳萱草與王炳南、王大俊創立「嶼江吟社」，是將軍地方詩社之始。另外，施獻忠辦私塾推廣教育，也是有名的漢詩人，期待創作繪本和行動劇，讓文學的幼苗在孩子身上繼續萌芽茁壯，並充實家鄉故事資料庫，傳承將軍歷史文化。

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  • 將軍國小家鄉故事繪本《詩話將庄》，由學生踏查史料後集體創作，保存家鄉文史。（記者楊金城攝）

    將軍國小家鄉故事繪本《詩話將庄》，由學生踏查史料後集體創作，保存家鄉文史。（記者楊金城攝）

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