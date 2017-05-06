〈南部〉南吼音樂季「搏爐主」 米街當選

2017-05-06

今年十月 在安平開趴

〔記者劉婉君／台南報導〕邁入第五年的「南吼音樂季」要從安平走出去了！今年以「交陪」為主題，邀請米街、正興街、信義街、銀同里等街區參與，十月七日將在安平札哈木公園吃老菜、辦Party。明年起，音樂季首度離開安平，由各街區輪流主辦，昨天擲筊「搏爐主」決定順序，由米街以連續兩個允筊當選明年爐主。

五年前，金曲歌王謝銘祐與麵包車樂團受邀參加高雄「蚵仔寮小搖滾」，被小漁村自辦的活動深深感動，「我是音樂人，安平怎麼能沒有？」因此，以連橫《台灣詩乘》中的「安平海吼，為天下奇。自夏徂秋，厥聲迴薄。以其在南，謂之南吼。」為名，開始於每年十月第一個週六舉辦南吼音樂季，每年七月並有巡迴安平各廟口的「小南吼」，為活動暖身及募款，五年來已打下知名度，台南各區及其他縣市民眾也來同樂。

謝銘祐說，南吼是安平海岸線才會有的聲音，南吼音樂季以此命名，每年都有不同主題，為安平發聲，也讓大家、特別是安平在地人重新認識安平，並推動風獅爺復育，將安平居民及年輕人重新凝聚起來。

跨出安平 明年街區辦

他說，南吼今年第五年了，以「交陪」方式，讓更多年輕人、更多街區一起來參與這個台南安平才有的活動，音樂會在今年結束後將暫停辦理，未來怎麼辦理，就由主辦街區決定，「以後會發展成什麼樣子，就交給命運。」

至於「小南吼」除了募款，也是讓長輩可以出來聽歌，未來還是會繼續巡迴安平各廟宇演出，「只要我們還有力氣，就會一直做下去。」

「神明信仰在南吼是很重要的事。」未來接辦的街區也「交由神明決定」，安平南吼小組與各街區昨齊聚中西區媽祖樓天后宮，擲筊「搏爐主」，米街以兩個允筊居冠，成為明年主辦街區，後年起依序是正興街、銀同里、信義街。

謝銘祐說，安平港以前是國際港，南吼也從第一年開始就邀請日本團體演出，其他還有客家、原住民等各個族群，許多音樂季大部分都是年輕人參與，南吼則有許多家庭一起參加。