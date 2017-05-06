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〈南部〉黃盈潔65%灼傷 力爭上游獲獎

2017-05-06

〔記者洪定宏／高雄報導〕陽光基金會志工暨臉部平權代言人的黃盈潔在高二時，曾遭遇火燒車重大車禍，導致母親及弟弟死亡，她全身六十五％嚴重灼傷，歷經卅多次手術，身心受創，但她不向命運低頭，力爭上游，現為海軍技術員，擁有中山大學經濟所碩士學歷，獲頒周大觀基金會熱愛生命獎學金。

十八年前某日上午，盈潔的母親開車載她跟弟弟上學，途中被後方車輛追撞，他們的座車被迫撞擊變電箱，引發火燒車，善心民眾救出在副駕駛座的盈潔；為了讓盈潔專心接受治療與復健，家人在半年後，才告訴她母親與弟弟的死訊。

遭受雙重打擊的盈潔，除了每天以淚洗面，就是封閉自我，出門必包得密不透風，五年接受卅多次手術，加上進展緩慢的手部復健，讓盈潔身心煎熬，直到有了宗教信仰，才敞開心扉，以高中同等學力考上大學，並從兼職開始工作，最後進入海軍技術部門，再利用時間到中山大學經濟所在職專班進修，順利取得碩士學歷。

黃盈潔謝謝所有鼓勵她的親朋好友，在接受車或與燒傷的事實後．完全接納自己的「獨一無二」，更到校園演講，將力量回饋給需要的人。

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  • 黃盈潔榮獲周大觀基金會熱愛生命獎學金。（記者洪定宏攝）

    黃盈潔榮獲周大觀基金會熱愛生命獎學金。（記者洪定宏攝）

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