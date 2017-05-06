〈南部〉【6遠航空服員勞資爭議案】4人轉台北併案 2人調解不成立
2017-05-06
〔記者黃良傑／高雄報導〕遠航空服員不滿資方未履行面試和訓練時承諾，未獲調薪或「飛行加給」，分別向台北、高雄勞工局申請調解，高市勞工局表示，共受理六名遠航空服員勞資協議申請，二人協調不成立，另四人質疑資方代表決策權不足，轉向台北市勞工局併案調解中。
高市勞工局昨指出，三月十三日受理六名遠東航空空服員申請勞資爭議調解，分別於三月卅日、四月廿五日召開調解會，勞方針對資方調整飛行加給，主張資方於訂立勞動契約，疑以虛偽不清說法，使勞方誤信而損害勞工權益，故請求與資方終止雇傭關係，主張無須給付違約金。
資方代表多以須帶回總公司討論為由，因調解難有進度，被勞方質疑授權不足、決策不夠，其中四名空服員於第二次調解會中，以另案向台北市府勞動局申請調解為由，撤回調解申請。
高市勞工局表示，另二名空服員留在高市調解，但因資方同意將勞方訴求攜回研議，以涉及公司不同部門權責，須內部簽呈核定，截至第二次調解會議結束時，尚未有具體結果，結果調解不成立，並非如外界誤傳，勞工局強調持續關心該勞資爭議案。
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