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〈南部〉易危物種唐白鷺 現身高屏溪口

2017-05-06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕被列為易危物種的國際級保育類唐白鷺現身高屏溪口，中芸國小老師陳俊強指出，今年在林園觀察到九隻，從未看過唐白鷺群集過境，他說，唐白鷺利用淺灘地的潮汐變化，追浪潮覓食的獨特行為，足讓賞鳥人大呼過癮。

陳俊強指出，唐白鷺每年春秋兩季都會過境高屏溪口，大多停在左岸的屏東縣新園鄉淺灘地，只有零星的二、三隻，上月卅日有六隻同時出現在汕尾漁港出海口的淺灘地；無獨有偶，港埔里某廢棄魚塭同時也有三隻，他說，第一次看到這麼多唐白鷺過境。

唐白鷺是二級保育鳥類，全球數量約二、三千隻，比黑面琵鷺還少，二○一二年在金門首度發現孵育行為，令保育界大為振奮，陳俊強說，台灣目前還沒有孵育紀錄。

陳俊強表示，唐白鷺向來只過境、不度冬，因此台灣對其棲地保護認知沒有很明確，他研判，因為漁港疏濬形成廣大淺灘地，加上這段時間停工減少人為干擾，吸引了唐白鷺短暫駐足。

陳俊強說，唐白鷺利用淺灘地的潮汐變化，追浪潮覓食的行為非常獨特，尤其偏好俗稱「豆仔魚」的中小型魚類。另外，黑琵、白琵、朱鷺都是朱鷺科，只有唐白鷺是體型較小的鷺科，看似小白鷺，但牠黃色嘴巴加上頭部後方的一撮飾羽，還是很容易分辨。

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  • 國際級保育類唐白鷺集體過境高屏溪口，相當罕見。（圖：陳俊強提供）

    國際級保育類唐白鷺集體過境高屏溪口，相當罕見。（圖：陳俊強提供）

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