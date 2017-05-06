〈南部〉青春影展得主七日揭曉 四大職人授藝

2017-05-06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「二○一七青春設計節—青春影展」熱烈展開中，各類獎項得主將於七日揭曉，作為培育電影人才的前哨站，青春影展今年為入圍劇組量身打造「青春短片交流工作坊」，力邀電影圈四位職人傾囊相授，為這群潛力新秀，獻上「十全大補湯」。

高雄電影館指出，今年青春影展共有五十三校、八十系、三百九十七件作品參賽，經過一番激烈角逐，共選出四十五件入圍短片。

此次「青春短片交流工作坊」，邀請《海角七號》、《甜蜜殺機》的電影製片李亞梅，以及二○一二年雄影國際短片競賽奇幻火球人獎得主、並以《肉蛾天》、《享樂花園》、《禮物》等驚悚動畫享譽國際的導演謝文明，兩位職人將擔任「動畫類」及「影視類」問診導師，針對入圍作品，進行「小組討論」及「全方位健診」。

國內知名特效公司「兔將創意影業」製作總監劉綺珊，則將與學子們分享視覺特效產業的面面觀，更大方傳授，無縫接軌「特效產業的敲門磚」；雄影短片策展人鄭秉泓則獨家分享「國際影展投件攻略」，帶領青年創作者迅速進入國際影展市場，讓台灣最優秀學生的作品得以走向國際。