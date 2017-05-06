〈南部〉上下公車刷卡新制 未刷被鎖卡約1%

2017-05-06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市今年起實施搭市區公車上下車皆須刷卡，下車時忘記刷卡會鎖卡；經統計，迄今未完成刷卡遭鎖卡的比例約一％，分析遭鎖卡原因是忘記上下車都須刷卡，或沒有確實完成刷卡動作。

有人忘刷 有人未完成刷卡

交通局表示，上下車刷卡實施至今，大部分乘客已能適應搭公車上下車刷卡，忘刷卡比例從起初的十％以上，逐漸降到目前的一％。

交通局指出，學生大多會在同一站下車，因許多學生連續過卡下車，若刷卡速度太快，可能產生交易失敗，驗票機會發出「請再刷一次」語音，學生沒注意就直接下車，就會造成鎖卡。

有些學生坐公車時聽耳機，聽不到刷卡機語音異常的提醒，就直接下車了，也會造成鎖卡。

解卡扣手續費十二元

交通局提醒乘客，要聽清楚驗票機語音播報，才能確認是否完成刷卡；如有問題，可直接向司機詢問，減少鎖卡比例。若忘記刷卡會鎖卡，下次搭市區公車時會自動在公車上解卡，並扣手續費十二元。

此外，高雄市公車族現在又多一項好康，除了一卡通以外，有錢卡（happycash）與悠遊卡，即日起也都享有市區公車一日兩段吃到飽（當日第三段以上免費，不含快線、觀光、文化及就醫公車等）、公車與捷運轉乘折扣三元優惠、公路客運當次最高自付六十元等三項公車優惠。