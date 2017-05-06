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〈南部〉全國躲避球賽開幕 三千選手競技

2017-05-06

〔記者黃明堂／台東報導〕第十八屆全國躲避球錦標賽昨天在台東縣立體育館開幕，展開連續三天賽程，有全國及來自香港共一百五十八隊三千多位選手參加。

台東縣長黃健庭說，這是躲避球錦標賽十八年來第一次到台東辦比賽，且是參賽選手最多的一次。

中華民國躲避球協會會長王建昌進一步透露，原本這項比賽要由新北市承辦，但去年下半年臨時接到台東縣請求，經協會考量從未在東台灣辦過比賽，也希望透過三千多位選手，為台東引進人潮，所以決定由台東縣接手舉辦，他也實地看到台東辦的非常好。

場地包括縣體育館、台東高中、台東高商、新生國中。競賽相關資訊請查詢官網。

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  • 第18屆全國躲避球錦標賽昨天下午在台東縣立體育館開幕。（記者黃明堂攝）

    第18屆全國躲避球錦標賽昨天下午在台東縣立體育館開幕。（記者黃明堂攝）

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