〈南部〉兩榮民慶百歲 總統閣揆送壽匾
2017-05-06
〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣榮民服務處昨天幫兩位老榮民陸岳昌及吳友鄰慶祝一百歲生日，兩位老人家收到小英總統及行政院長林全的壽匾超開心，親友們也來祝賀沾喜氣，讓兩位百歲壽星留下美好的回憶。
空軍上士退役的陸岳昌，民國七年五月五日生，從軍四十多年，曾獲抗戰紀念章，因故居江蘇親人多半凋零，陸岳昌目前獨居在屏東市，平常由王姓義女照顧，生活簡單，三餐葷素不拘，喜歡走路健身，耳聰目明，他自豪說，他一天可以看完兩份報紙呢。
屏東榮服處長黃昆宗昨天準備蛋糕、壽桃為陸伯伯百歲生日祝壽，家中來了這麼多人幫他慶生，直誇他養生有術，讓陸伯伯好開心，他還收到總統蔡英文與行政院長林全的壽匾，以及退輔會主委李翔宙的金壽桃，他格外珍惜，覺得是最有意義的禮物。
另一位百歲榮民吳友鄰昨天也收到同樣的賀禮及祝福，妻子戴寶英還當眾獻吻曬恩愛，令全場親友好羨慕，直誇夫妻倆「好幸福喔」，吳伯伯的子孫們齊聚一堂，要為阿公辦桌舉辦百歲壽宴，身體硬朗的吳伯伯開心說，全家和樂平安，就是最好的禮物。
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