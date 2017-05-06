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〈南部〉盜砂坑洞垃圾悶燒 高樹臭氣沖天

2017-05-06

民促坑洞儘速回填

〔記者羅欣貞／高樹報導〕高樹鄉早年遭盜採陸砂後遺留不少大坑洞，淪為偷倒廢棄物的死角，鄉民連日聞到焚燒塑膠的臭味苦不堪言，消防隊滅火疲於奔命；鄉民盼政府加速督促坑洞回填，徹底解決偷倒廢棄物的問題。

遭偷到垃圾地點位高樹鄉鹽樹村，鄉民受不了臭氣沖天，最近天天向鄉公所抱怨；祕書江志鵬說，從上週開始，鄉內幾乎籠罩在臭味中；鄉民代表會主席黃仁谷說，各式廢棄物都有，馬桶、木頭等，尤其塑膠焚燒最讓人受不了。

「這裡也有，那裡也是！太難撲滅了」，鹽樹村長朱國勝等人，昨天上午沿著大坑洞旁細數遭殃的地點，實在太臭，就算戴口罩也擋不住味道，還有人嗆到眼淚直流。

高樹消防分隊前天從上午到晚上九點，至少出動三、四次滅火，昨天一早又派員前往，隊員們在冒煙的垃圾堆上來回，十分危險辛苦，評估可能要動用怪手開挖，才能防止繼續悶燒。

環保局︰將法辦地主

屏縣府環保局長魯台營表示，地主違法回填廢棄物將法辦；水利處表示，高樹鄉國有地的坑洞，已由中央編列預算分五年回填，去年底已全數完成，私有地約有三十處未回填，已依要求地主盡速回填。

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  • 高樹鄉盜砂坑洞遭濫倒廢棄物，垃圾至昨天仍然持續悶燒，鄉民苦不堪言。 （記者羅欣貞攝）

    高樹鄉盜砂坑洞遭濫倒廢棄物，垃圾至昨天仍然持續悶燒，鄉民苦不堪言。 （記者羅欣貞攝）

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