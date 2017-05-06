〈南部〉12海浬禁魚槍 台東議員號召8日抗議

2017-05-06

漁民︰魚槍不是破壞生態主因

〔記者張存薇／台東報導〕漁業署擬訂法「禁止十二海浬內使用魚槍」及罰則，影響台東傳統以魚槍捕魚的漁民生計，台東縣議會昨天在台東區漁會舉辦民意論壇，與會者痛批，魚槍捕魚根本不是破壞生態的主因，天龍國的專家學者訂出這樣的規定，有看過魚槍嗎？漁民質疑，三層網或其他毒、電魚更危害生態，議員號召八日上午縣議會前廣場抗議，邀請民眾站出來發聲。

根據縣警局統計，列管的原住民自製魚槍一七八枝、漁民自製為一百九十枝，議長饒慶鈴指出，漁業署預告訂定「魚槍採捕水產動物禁漁區管制措施」，規定除原住民自用或祭儀等外，禁止於距岸十二浬內使用魚槍，公告至十五日止，如果地方不發出聲音，就會送進立法院審議。

她進一步說，中央以一紙法令就要限制漁民生活方式，台東及綠島部分漁民以沿岸漁獵維生，距岸十二浬深度約六百至一百公尺，在這樣的範圍連游泳都有困難，怎麼捕魚？政府不能這麼鴨霸。

漁民林源暢也說，以一支氣瓶使用卅、四十分鐘，從射魚槍到收槍，打一隻魚大概要花十分鐘，且還必須在珊瑚礁區尋找，潛水一次打不了幾隻魚，且抓小魚「不划算」，漁民還是會以獵一公斤以上的魚為主。

縣議員許進榮、謝賢裕也為漁民發聲，表示堅決反對，預計八日上午十時在縣議會將舉辦大型抗議，全力向中央表達「台東漁民生氣了」。