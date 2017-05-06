〈南部〉台南》舊魚市場倉庫 議員要求原地保留

2017-05-06

〔記者蔡文居／台南報導〕已有八十一年歷史的台南舊魚市場倉庫，市府去年辦過二次說明會後，迄今完全停擺。市議員洪玉鳳昨在議會提出質詢，指舊魚市場是老台南人的共同記憶，要求市府尊重地方心聲，原地保留，不要充當文化殺手。

她說，當地主張配地魚市場用地的地主比例並不高，並非不能原地保留。能否保留，全在市長賴清德的一念之間。台南因文化古都而升格，賴市長才有機會競選台南市長，他若有這樣的感念，應把舊魚市場倉庫保存下來，成為舊城區指標歷史建築。

舊魚市場倉庫位於中國城旁、台南運河畔，市府進行「運河星鑽開發案」，計畫將魚市場拆除，原有用地劃為商業區用地，並提供地主配地。文史工作者去年發起「搶救台南舊魚市場」行動，市府在拆除一半後決定暫緩，與公民團體開會協商，市府決定保留不拆，並提出四個方案，其中一項為「原地保留」，其他三項均為「異地保留」，公民團體強烈要求原地保留。

地政局長洪得洋說，他個人尊重地方及文化團體的主張，但部分地主選擇配地在舊魚市場土地，不過，目前尚未正式配地，一切尚未定案。

另外，海安路中軸帶及中國城景觀改造即將發包動工，市議員唐碧娥指中國城未完全拆除，恐有安全顧慮。都發局長莊德樑說，未來規劃做為高地景觀，會慎重進行安全評估。