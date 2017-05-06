| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉台南》舊魚市場倉庫 議員要求原地保留

2017-05-06

〔記者蔡文居／台南報導〕已有八十一年歷史的台南舊魚市場倉庫，市府去年辦過二次說明會後，迄今完全停擺。市議員洪玉鳳昨在議會提出質詢，指舊魚市場是老台南人的共同記憶，要求市府尊重地方心聲，原地保留，不要充當文化殺手。

她說，當地主張配地魚市場用地的地主比例並不高，並非不能原地保留。能否保留，全在市長賴清德的一念之間。台南因文化古都而升格，賴市長才有機會競選台南市長，他若有這樣的感念，應把舊魚市場倉庫保存下來，成為舊城區指標歷史建築。

舊魚市場倉庫位於中國城旁、台南運河畔，市府進行「運河星鑽開發案」，計畫將魚市場拆除，原有用地劃為商業區用地，並提供地主配地。文史工作者去年發起「搶救台南舊魚市場」行動，市府在拆除一半後決定暫緩，與公民團體開會協商，市府決定保留不拆，並提出四個方案，其中一項為「原地保留」，其他三項均為「異地保留」，公民團體強烈要求原地保留。

地政局長洪得洋說，他個人尊重地方及文化團體的主張，但部分地主選擇配地在舊魚市場土地，不過，目前尚未正式配地，一切尚未定案。

另外，海安路中軸帶及中國城景觀改造即將發包動工，市議員唐碧娥指中國城未完全拆除，恐有安全顧慮。都發局長莊德樑說，未來規劃做為高地景觀，會慎重進行安全評估。

廣告
  • 位於中國城旁、台南運河畔的舊魚市場倉庫。（記者蔡文居攝）

    位於中國城旁、台南運河畔的舊魚市場倉庫。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
飛雁新村開發 台南市府：朝公園規劃

永康六甲頂飛雁新村因文化遺址及樹木保留問題，引發都市開發爭議。都發局長莊德樑昨在議會表示，當地有文化遺址，要開發蓋房子有困難，未來將朝公園來…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
助消化✧皮蛋瘦肉粥
酸酸甜甜✧鳳梨果醬
滷味✧椒香牛花肚
酥脆培根怎麼煎？
轉寄

標題：〈南部〉台南》舊魚市場倉庫 議員要求原地保留


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月6日‧星期六‧丁酉年四月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.