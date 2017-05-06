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〈南部〉飛雁新村開發 台南市府：朝公園規劃

2017-05-06

〔記者蔡文居／台南報導〕永康六甲頂飛雁新村因文化遺址及樹木保留問題，引發都市開發爭議。都發局長莊德樑昨在議會表示，當地有文化遺址，要開發蓋房子有困難，未來將朝公園來規劃。

台南市議會昨進行都發局及地政局業務報告及質詢，市議員林宜瑾說，飛雁新村環境優美，緊鄰永康奇美醫院，附近也形成一個商圈，但當地嚴重缺乏綠地，希望飛雁新村未來能朝綠地來規劃開發。

莊德樑說，飛雁新村的土地為國防部所有，未來用地還得跟國防部磋商，市府希望朝公園來規劃。至於遠雄公司部分，遠雄已繳了五億多元地價款等費用，預計七月再跟遠雄協商，該退還給人家的，還是要給。

飛雁新村基地總面積約三．五二公頃，九十九年國防部委託台南市政府進行公辦都市更新，一○二年底由遠雄建設公司以廿．九億元得標，原本計劃興建十一棟高樓大廈，但因基地位於大湖文化遺址及區內樹木問題，引發開發爭議，地方及公民團體均反對開發蓋大樓，台南市都市計畫委員會今年初也決議文化遺址全區「完整保留」。

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  • 台南飛雁新村區內樹木繁茂，景致優美。（記者蔡文居攝）

    台南飛雁新村區內樹木繁茂，景致優美。（記者蔡文居攝）

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飛雁新村開發 台南市府：朝公園規劃

永康六甲頂飛雁新村因文化遺址及樹木保留問題，引發都市開發爭議。都發局長莊德樑昨在議會表示，當地有文化遺址，要開發蓋房子有困難，未來將朝公園來…

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