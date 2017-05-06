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〈南部〉台南》龍崎拒設掩埋場 批經濟部護航

2017-05-06

牛埔里民轟「提早展延」

〔記者黃文瑜、蔡文居／台南報導〕歐欣環保公司規劃在台南龍崎牛埔設置廢棄物處理中心，引發地方反彈，今年經濟部在第三次展延未到期，竟又發函給歐欣公司，同意輔導案再展延兩年，在地鄉親質疑經濟部護航歐欣，拒收經濟部的母親節「展延」禮物！

龍崎區牛埔里長陳永和說，經濟部無視歐欣並未說服民意認同、進行有效溝通，一紙公文就讓地方繼續面對揮之不去的污染陰霾，原本五月才到期的展延，提早在三月就同意給予第四次展延，理由竟是「台南市政府尚未重新核發水土保持施工許可證，可能不及於今年五月屆期前完成設置」。歐欣不被南市府認可的缺失濫為，竟成經濟部再給歐欣展延兩年的理由。他認為，這是很明顯的護航，感到十分痛心。

陳永和拿出「龍崎廠事業廢棄物綜合處理中心處理廢棄物種類表」資料，進一步質疑歐欣公司由經濟部輔導，內容幾乎全是毒性化學物質，還有汞等重金屬，歐欣卻告訴市府只收取「一般廢棄物」，若真是處理「一般廢棄物」，輔導機關應是環保署，擔心歐欣未來可能會仗著經濟部的許可證，掛羊頭賣狗肉，處理有害廢棄物，卻無法可管，盼經濟部查清楚。

環局：向上反映民意

環保局說，會將居民意見向經濟部反映，希望經濟部應直接南下與居民溝通說明。

業者：尊重政府意見

歐欣公司則回應，有關陳里長提出經濟部核發展延公文一事，屬於行政機關權責，公司尊重政府意見。歐欣曾以正式文書表達不收受有毒有害廢棄物之立場，沒有改變，地方環保機關可隨時查核，亦歡迎在地居民參與開發工作或監督委員會，隨時查核。秉持初衷，繼續接受各方意見與指教，並配合國家政策執行。

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  • 經濟部以「台南市府尚未重新核發水土保持施工許可證」為由，同意規劃在龍崎牛埔設置廢棄物處理中心的歐欣公司輔導案再展延兩年，引發居民群起抗議。（記者黃文瑜攝）

    經濟部以「台南市府尚未重新核發水土保持施工許可證」為由，同意規劃在龍崎牛埔設置廢棄物處理中心的歐欣公司輔導案再展延兩年，引發居民群起抗議。（記者黃文瑜攝）

  • 龍崎區牛埔里長陳永和拿出資料質疑歐欣公司說謊、經濟部護航。（記者黃文瑜攝）

    龍崎區牛埔里長陳永和拿出資料質疑歐欣公司說謊、經濟部護航。（記者黃文瑜攝）

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