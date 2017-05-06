〈南部〉台南》龍崎拒設掩埋場 批經濟部護航

2017-05-06

牛埔里民轟「提早展延」

〔記者黃文瑜、蔡文居／台南報導〕歐欣環保公司規劃在台南龍崎牛埔設置廢棄物處理中心，引發地方反彈，今年經濟部在第三次展延未到期，竟又發函給歐欣公司，同意輔導案再展延兩年，在地鄉親質疑經濟部護航歐欣，拒收經濟部的母親節「展延」禮物！

龍崎區牛埔里長陳永和說，經濟部無視歐欣並未說服民意認同、進行有效溝通，一紙公文就讓地方繼續面對揮之不去的污染陰霾，原本五月才到期的展延，提早在三月就同意給予第四次展延，理由竟是「台南市政府尚未重新核發水土保持施工許可證，可能不及於今年五月屆期前完成設置」。歐欣不被南市府認可的缺失濫為，竟成經濟部再給歐欣展延兩年的理由。他認為，這是很明顯的護航，感到十分痛心。

陳永和拿出「龍崎廠事業廢棄物綜合處理中心處理廢棄物種類表」資料，進一步質疑歐欣公司由經濟部輔導，內容幾乎全是毒性化學物質，還有汞等重金屬，歐欣卻告訴市府只收取「一般廢棄物」，若真是處理「一般廢棄物」，輔導機關應是環保署，擔心歐欣未來可能會仗著經濟部的許可證，掛羊頭賣狗肉，處理有害廢棄物，卻無法可管，盼經濟部查清楚。

環局：向上反映民意

環保局說，會將居民意見向經濟部反映，希望經濟部應直接南下與居民溝通說明。

業者：尊重政府意見

歐欣公司則回應，有關陳里長提出經濟部核發展延公文一事，屬於行政機關權責，公司尊重政府意見。歐欣曾以正式文書表達不收受有毒有害廢棄物之立場，沒有改變，地方環保機關可隨時查核，亦歡迎在地居民參與開發工作或監督委員會，隨時查核。秉持初衷，繼續接受各方意見與指教，並配合國家政策執行。