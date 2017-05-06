〈南部〉誘姦雄女的狼師 議員蕭永達︰9日公布
2017-05-06
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議員蕭永達爆料，與陳星同補習班任教的狼師，專挑漂亮的高雄女中學生誘姦，該補習班物理教師吳笛表示要提告。蕭永達昨強調，這名狼師不是吳笛，至於是誰？他將在五月九日總質詢時公布。
被網友稱讚為「正義議員」的蕭永達說，陳星任教的高雄某補習班，有四大王牌教師，其中一人比陳星更惡劣，專挑漂亮的高雄女中學生，在半推半就之下，進行誘姦的行為，這十年來至少已有兩名雄女學生受害。
這四大王牌中，教物理的吳笛已在臉書發表聲明，強調近日對他的不實言論指控，已侵害個人權益甚鉅，對故意散布、指摘或傳述詆毀他名譽的人，將依循正當法律途徑提告。
蕭永達昨受訪表示，吳笛沒有不良紀錄，他所說的狼師絕對不是吳笛。
蕭永達說，排除吳笛後，該補習班另有兩位名師，其中一人雖已離開補習班兩、三年，但這是十年來的案件，不能排除，因此狼師就是兩人其中一人，他將在五月九日議會總質詢時公布，並要求市府提出具體防範辦法。
蕭永達掛保證說，如果錯誤，他願負三大責任，包括刑事的誹謗及妨害名譽、民事求償及社會責任，「社會責任就是辭掉議員，永遠退出政壇」。
媒體詢問，當天除了公布狼師姓名，還會提出其他證據嗎？蕭永達說，「我是受害女學生的代言人，證據就是我，我就是人證」。
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