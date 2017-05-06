〈南部〉《觀察筆記》流星人生

2017-05-06

流星雨在春夏之交降臨，精采匆促。

立夏登場，春的最後一天起腳離開。

太陽在黃經四十五度，夏天開始，春花怒放的曾經，有過美麗的生命過程。

一如這個子夜寶瓶座流星雨的綻放，演繹他的迅短經歷和對長空的熱愛，火亮亮滑掠天際的是不知從何來的緣起，燃燒自己後歸於寂滅。

想要稱讚要指點的剎那，已然消失在河漢的幽冥深處，遺留似乎可聽聞的傲嘯星子聲，這一聲聲有著瀟灑，閒雲野鶴又留戀紅塵的不捨，卻俱幻化做一道璀璨的長長尾巴，生命的驚嘆號！

就此完成涅槃，痛苦的思索，厭倦的爭奪，史書的寓言，想來流星子的浪跡天涯自有喜怒哀樂的軌道，這一回的降臨是實相抑或虛相？「是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅」，應和了人間春夏秋冬的生老病死啊。

再回頭已百年身，流星這一瞥，生死兩茫茫！（資深記者黃明裕）